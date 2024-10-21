51歲黃立成變地產大亨！擁上億房產卻住20萬月租飯店　直擊約會輕熟女

圖文／鏡週刊

男團L.A.Boyz出身的麻吉大哥黃立成，近年改頭換面，以商業鉅子的身分為人所知，投資許多新創事業，加上手握頂級豪宅，讓51歲的他受封黃金單身漢，身邊經常出現女伴。日前本刊直擊黃立成和一名長髮輕熟女進行電影約會，可惜看完電影，他把女方送回家後就獨自返家。

▲黃立成從藝人改行做商人，新聞曝光也從娛樂版變成財經版。

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關於黃立成的關鍵字，總跟夜店、新創、幣圈、地產連在一起，商業大亨的刻板印象，就是身邊美女雲集，本刊也常拍到他帶著女伴出入各種場合。本月16日晚間10點左右，黃立成的蹤跡出現在北市信義威秀電影院，少在幕前曝光的他，頂著招牌平頭，臉上花白的落腮鬍更是讓人無法忽視。

▲22:56 黃立成（右）和女伴（左）走到路邊時，豪華保母車已經抵達接送。

▲23:32 黃立成先送女伴回家，即使兩人住處僅須過個馬路就到。

深夜看電影 獨自回家

而和黃立成去看電影的是一名穿著駝色風衣的長髮輕熟女，雖看來比黃立成年輕不少，但相較他曾約會過相差31歲的烏克蘭辣模Lina Zhytielieva，長髮輕熟女則飄著不同的風味。時至晚間近11點，黃立成才和輕熟女慢慢步出影廳，坐上豪華保母車，前往同樣位於信義區的住所，不過僅將女方送到家，黃立成就又搭著保母車獨自回到自宅，結束了這一場短暫的約會夜。

▲23:37 黃立成手拿一袋物品，獨自回到現居的高級酒店式公寓。

就本刊觀察，其實長髮輕熟女的住處，與黃立成現居的知名酒店式公寓就在同一條路上，且過個馬路就到了，是否還有後續行程，引發想像空間。

烏克蘭嫩模 已經斷線

黃立成近年因商業的投資，成為地產大亨，比如他2019年豪砸新台幣6億元，購入信義區頂級豪宅、去年又以約新台幣7.5億元在洛杉磯買下占地廣闊的奢華別墅，但目前黃立成還是住在月租約20萬元的酒店式公寓，尚未搬遷至新居。

▲黃立成（中）跨足電影，投資柯震東（左）、宋芸樺（右）演出的《月老》票房破億。（翻攝自黃立成臉書）

去年八月，本刊曾直擊他和烏克蘭嫩模Lina Zhytielieva在信義區約會，兩人各自拿著飲料，在影城廣場中漫步，邊說邊笑看來十分有聊，接著還一起走回黃立成住處。而Lina Zhytielieva也會在社群上曝光健身畫面，場景就是黃立成住處的社區公設，可見兩人關係親密，Lina也能自由進出，是他自從和劉容嘉、管其慧分手後，最為貼近戀情的一段關係，但後來也是無疾而終。

▲黃立成（左）去年和小31歲嫩模Lina（右）約會後一同返家，但後來也是無疾而終。

而至今未婚的黃立成，旗下事業一籮筐，在台、美兩地都有高端生活圈，並未將婚姻看得太重，對於感情也是相當隨緣，畢竟生活已經夠豐富，身邊竄出的小花小草，就當點綴。



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