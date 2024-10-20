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72歲張菲引退6年「驚爆復出演藝圈」！　工作照流出...招牌造型掀回憶殺

記者孟育民／台北報導

張菲現年72歲，淡出螢光幕至今6年，過著閒雲野鶴的生活。昨晚張清芳演唱會提到，「菲哥找不到人，他確定不出來了，也沒有他電話號碼了。」不過近日張菲廣告卻頻頻出現在電視上，台啤雲豹啦啦隊隊長小楓18日在IG上分享兩人工作照片，驚爆綜藝大哥復出消息。

▲▼張菲近照曝光。（圖／翻攝自小楓IG）

▲張菲近照曝光。（圖／翻攝自小楓IG）

張菲於2018年主持完綜藝節目《綜藝菲常讚》後就淡出演藝圈，鮮少出現在大眾面前，不過近日以過去經典的音樂教室造型出現，為代言的手遊拍攝廣告，工作花絮照也曝光，掀起外界討論。小楓在社群寫道：「大家都下載了嗎！我也在玩呦～很榮幸能和菲哥一起代言辣財神手遊。」

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▲▼張菲近照曝光。（圖／翻攝自小楓IG）

▲張菲為代言拍廣告。（圖／翻攝自小楓IG）

照片中，張菲頂著一頭招牌捲髮、濃密大鬍子，穿起招牌西裝，跟過去模樣完全沒差別，讓人一秒陷入回憶殺。根據消息指出，線上遊戲公司重金請來張菲代言，早在1個月前就已經完成棚內拍攝，讓綜藝大哥願意重回螢光幕前。記者詢問經紀人張菲近況，目前尚未有回應。

▲▼張菲近照曝光。（圖／翻攝自小楓IG）

▲張菲招牌造型讓人懷念。（圖／翻攝自小楓IG）

事實上，張飛姊姊恆述法師去年透露，私下有不少製作人登門拜訪，邀請張菲主持節目，不過他仍未點頭答應，「應該是節目內容，菲哥對節目品質很重視，及製作人跟他有沒有因緣，種種的考核。」

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