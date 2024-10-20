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許瑋甯「這兩年失去了最愛」　金鐘連莊吐真實心聲…長文惹鼻酸！

記者陳芊秀／綜合報導

女星許瑋甯繼去年《她和她的她》奪獎後，今年再憑《不夠善良的我們》奪金鐘59迷你影集視后，在台上致詞時情緒激動，頻頻摸肚的動作也引發外界好奇。而她20日寫下長文，提及「這兩年失去了最愛……」。

▲▼許瑋甯IG長文吐奪金鐘心情。（圖／翻攝自IG）

▲許瑋甯連莊2年金鐘，發文吐真實心聲。（圖／翻攝自IG）

許瑋甯IG曬出自己手舉金鐘獎，另一隻手摸著肚子的照片，以及身穿金鐘戰袍拍攝的照片。連莊2年視后的她表示，超級感謝評審，並感謝徐譽庭導演，導演所給的力量溫暖和信任超出想像，以及林依晨飾演的「簡慶芬」，「我的慶芬，我們就像一面鏡子，誰在哪一邊都成立都圓滿，謝謝你給予我的陪伴」。她感性寫道，入圍和得獎往往是「天時地利人和」的結果，對於能在生命旅程中遇見這些人，感到無比感恩。她強調，幕前幕後的工作人員都義無反顧地付出真心，創造出珍貴的團結與向心力。

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接著許瑋甯感謝自己的團隊，形容團隊擁有一股勇往直前的力量與勇氣，帶領她如無頭蒼蠅般瘋狂飛翔。她說：「我可以讓你們驕傲了。」這是自己唯一且最終的目標。

▲▼許瑋甯IG長文吐奪金鐘心情。（圖／翻攝自IG）

▲許瑋甯謝謝評審肯定，感謝導演徐譽庭，以及林依晨的「簡慶芬」。（圖／翻攝自IG）

許瑋甯最後特別提到家人，稱家人是自己永遠的充電站，「這兩年失去了最愛，不過我常常覺得他們沒有離開，只要我愛，他們就都在」。她也向金鐘59表示感謝，並承諾將繼續努力。

▲▼許瑋甯IG長文吐奪金鐘心情。（圖／翻攝自IG）

▲許瑋甯：「這兩年失去了最愛，不過我常常覺得他們沒有離開，只要我愛，他們就都在。」（圖／翻攝自IG）

而許瑋甯從小被外公、外婆帶大，與家人關係緊密，然而2022年在拍攝《她和她的她》期間，經歷高齡的外公離世，去年（2023）受訪時也坦言內心的破洞一輩子不會好。她在台上致詞時，特別提及感謝天上的外公與阿姨，最後更謝謝先生邱澤，家人的支持對她意義深重。

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金鐘獎, 金鐘59, 許瑋甯, 邱澤

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