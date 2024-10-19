金鐘獎／劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場

記者田暐瑋／綜合報導

38歲的攝影師黃柏雄獲得本屆金鐘獎特別貢獻獎，2022年3月11日劇集《初擁》在苗栗神仙谷七分醉瀑布拍攝，因劇組安全措施疏忽，不慎從25公尺高的岩石平台墜落溪谷身亡，此事引起了廣泛關注，檢方介入調查，導演、製作人依過失致死罪處8月、緩刑2年，製作公司判處罰金10萬元，演員之一的炎亞綸也曾為此氣憤發聲。

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▲第59屆金鐘獎，特別貢獻獎，黃柏雄。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

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檢方調查發現，柯姓導演和童姓製作人在拍攝當日負有監督和管理的職責，但在實際操作中未能確保拍攝場地的安全，未對瀑布上方的狹窄岩石平台進行安全防護，且沒有提供安全帽和救生衣等必要的防護裝備，給現場工作人員使用，導致黃柏雄和34歲的收音助理王暐翔不慎從25公尺高的岩石平台墜落溪谷，黃柏雄因創傷性顱內出血及血胸休克、收音助理因溺水窒息、創傷性顱內出血、氣血胸及腹腔內出血，雙雙宣告不治。

▲黃柏雄遺孀。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

苗栗地方法院對此案作出判決，認為柯、童兩人未能妥善執行職責，對勞工的生命安全造成重大威脅，據《CTWANT》報導，黃柏雄遺孀Una痛心業界的血汗工作環境，黃的好友出面控訴，其實當天黃柏雄一度救了製作人柯慈暉一命，但柯慈暉明知現場危險，卻沒有阻止導致悲劇發生，讓遺孀Una怒控劇組為了脫罪拼命卸責。

▲炎亞綸因劇組人員墜谷意外，出面為演員及幕後人員發聲。（圖／翻攝自Facebook／炎亞綸 Aaron Yan）



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炎亞綸是該劇主演之一，發生悲劇後也曾轉發相關新聞，痛心還原自己在拍戲時的驚險經歷：「一條麻繩沒有防護，不只是我，連工作人員也在幾乎沒有防護下完成拍攝。本來歷時一年多，這樣的新聞很容易就船過水無痕，我認為這是必須持續變革的事情，勞資雙方必須要一起面對承擔，才不枉費兩位幕後人才的犧牲。我們不能停下來，不能再讓這樣的悲劇發生了。」