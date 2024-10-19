直擊／胡瓜新造型真的變阿信！　帥到張清芳驚呆：是胡信宏先生嗎？

記者蔡琛儀／台北報導

有歌壇「東方不敗」美名的張清芳今晚在台北小巨蛋開唱，首位嘉賓邀請到綜藝大哥胡瓜站台，胡瓜以一身帥氣的勁裝登場，還戴上酷味十足的墨鏡，開口獻唱〈凡人歌〉時，更邊唱邊問觀眾：「意不意外，驚不驚喜？」張清芳出場一看到他，打趣問：「請問是胡信宏先生嗎？你們（指觀眾）說像不像，完全一樣！」胡瓜也笑說：「我還故意戴墨鏡。」

▲▼張清芳邀請一身勁裝的胡瓜擔任嘉賓。（圖／上引娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在今返場中，四面台環型大螢幕播放了張清芳當年上遍各電視台綜藝的精彩片段，包括《連環泡》、《龍兄虎弟》、《歡樂100點》等，影片播完後突然前奏一下，胡瓜驚喜現身，而胡瓜也是今年戲劇金鐘獎評審，不過他只評早已公布的特別貢獻獎，因此不用全程在金鐘現場。

談到邀請好友胡瓜的緣由，張清芳說，胡瓜是剛剛播出的綜藝節目片段中，唯一還有留下來的，胡瓜連忙說，張小燕也還在，被張清芳虧：「你就愛賺錢啊！」胡瓜也妙回：「因為我客家人啊，曾國城也在，他恨不得爬上來。」鏡頭立刻拍到坐在觀眾席大笑的曾國城，胡瓜又說：「他比我更愛錢，還賣乾拌麵對不對。」笑翻全場。

▲張清芳今晚開唱。（圖／上引娛樂提供）