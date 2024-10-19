兇版王心凌突宣佈停更！　穿上比基尼曬「超兇車頭燈」表誠意

記者顧齊祐／綜合報導

釣魚系YouTuber采蓁因酷似王心凌的外型，加上不科學的傲人身材，而有著「兇版王心凌」的稱號。時常在社群分享美照的她，昨（18）日突然宣佈停更消息，並附上了比基尼辣照表示誠意，立刻吸引了大批粉絲暴動。

▲采蓁有著「兇版王心凌」的稱號。（圖／翻攝自Instagram／pattihuang）



采蓁昨日在Instagram發文表示「『公告』本週YT影片停更！庫存發完了而且野場釣魚不易，剛好趕在夏天尾巴前把讓人看了會涼的『誠意照』發一發」，並隨文附上了一組比基尼辣照。

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▲采蓁曬出比基尼辣照表示誠意。（圖／翻攝自Instagram／pattihuang）



照片中，采蓁站在泳池旁邊，放下了一頭及肩的棕色長髮，並把太陽眼鏡戴在頭頂，看來相當愜意。而她的身上則穿著一套有蝴蝶圖案的白色三點式比基尼，露出大片嫩白肌膚，展現傲人上圍，火辣的身材曲線讓網友都大飽眼福。

▲采蓁露出大片嫩白肌膚，展現傲人上圍。（圖／翻攝自Instagram／pattihuang）



采蓁的誠意辣照發布後，立刻引發網友們暴動，紛紛留言表示「身材太好了，噴鼻血」、「滿滿的蝴蝶，滿滿的誠意」、「我是滿贊成偶爾停更的啦」、「這個誠意，我收下了」、「采蓁身材太犯規了」、「可以多停更幾次沒關係」。