金鐘獎／《有生之年》勇奪最佳戲劇！　林心如感動：上次上台是9年前

記者蔡宜芳／綜合報導

第59屆戲劇類金鐘獎在19日於台北流行音樂中心登場，典禮由姚淳耀扛下主持重責。典禮最後的重頭戲「戲劇節目獎」得主在稍早出爐，由《有生之年》榮獲大獎寶座。

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▲第59屆金鐘獎，戲劇節目獎，《有生之年》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

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身為製作人的林心如，感動表示自己上次站上金鐘獎舞台，已經是九年前以《16個夏天》獲得戲劇節目獎的時候，「謝謝金鐘獎，謝謝評審，謝謝TVBS，謝謝《有生之年》的所有台前幕後的工作人員，導演、編劇，還有演員、造型。」在感謝演員時，林心如看到方志友坐在台下，忘記對方有傷，還問：「妳怎麼沒上來？啊對，妳上不來，對不起、對不起！」

▲▼林心如忘記方志友有傷無法上台。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

《有生之年》聚焦一家五口的高氏家庭，講述男主角高嘉岳(吳慷仁 飾)不但創業失敗，還被女友甩了，於是他決定回家道別後，結束自己的生命。開播後以濃濃的台式家庭味贏得廣大觀眾的熱烈支持與好評。

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《有生之年》也在今年第59屆電視金鐘獎入圍了10項大獎，包含戲劇節目、導演、編劇、男主角、女主角等，成為本屆金鐘獎的大熱門作品之一。