金鐘獎／《有生之年》勇奪最佳導演獎！　方志友台下大哭

記者蔡宜芳／綜合報導

第59屆戲劇類金鐘獎在19日於台北流行音樂中心登場，典禮由姚淳耀扛下主持重責。「戲劇節目導演獎」由《有生之年》許肇任、林志儒導演獲獎。

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▲第59屆金鐘獎，戲劇節目導演獎，《有生之年》許肇任、林志儒。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

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許肇任在替視帝吳慷仁說完感言後，又匆忙再上台領最佳導演獎。致詞前，他突然拿出墨鏡戴上，林志儒笑說：「這樣就看不出來他哭。」許肇任還表示自己忘記要感謝誰，拿吳慷仁的感言稿再念一遍，幽默性格逗笑全場。而主演之一的方志友則在台下又哭又笑。

▲方志友在台下暴哭。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

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林志儒透露，他和許肇任合作多年，這是對方哭最多的一部戲，「當然一部分是由於劇中的演員其實每一個都會把情感完全釋放出來，他現場哭得稀哩嘩啦，可是我覺得最重要的是，這部戲他把他生長在萬華，對很多小時候的生命經驗，還有在這塊土地上得到的一些經驗，都放到這劇情裡面，來帶出這個獨特的一個家庭溫暖的劇情。」

▲許肇任搞笑致詞。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）