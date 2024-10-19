金鐘獎／《商魂》連獲2獎！　《不夠善良》奪造型設計：爸爸得獎了！

記者蔡宜芳／綜合報導

第59屆戲劇類金鐘獎在19日於台北流行音樂中心登場，典禮由姚淳耀扛下主持重責。「戲劇類節目造型設計獎」由《不夠善良的我們》奪得；《商魂》則一連拿下「戲劇類節目美術設計獎」和「戲劇類節目視覺特效獎」。

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▲戲劇類節目造型設計獎-吳俊鋒/不夠善良的我們。（圖／記者黃克翔攝）

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「戲劇類節目造型設計獎」由《不夠善良的我們》吳俊鋒獲得，他一上台就先向孩子喊話：「爸爸得獎了！」並感謝劇組給予自己機會，「還有我的家人們，他們現在也都在這邊。他們是最無私包容我的人，在這麼忙的工作之下，他們是我最強的後盾，非常謝謝你們。還有在天上的爸爸，你的兒子得獎了，謝謝！」

「戲劇類節目美術設計獎」由《商魂》鄭予舜獲得。鄭予舜的作品廣見於戲劇及電影，包括《火神的眼淚》、《台北女子圖鑑》、《樂獄》、《商魂》、《女鬼橋2：怨鬼樓》等， 2020年以電視電影《訪客》入圍第56屆金鐘獎最佳美術設計。此次終於得獎，他表示：「四年來了三次，終於站上來了！美術設計要被大家看見，球不落地，絕不放棄！。」

▲戲劇類節目美術設計獎-鄭予舜/商魂。（圖／記者黃克翔攝）

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「戲劇類節目視覺特效獎」由《商魂》嚴振欽、陳晏平獲獎。嚴振欽表示：「《商魂》是在一個很極限的資源下，做出一個我覺得蠻好的作品。」而陳晏平則感謝所有合作夥伴說：「有你們的信任，還有配合，我們才能夠獲得足夠的素材，讓我們能夠完美地呈現1950年代的台灣。」

▲▼第59屆金鐘獎，戲劇類節目視覺特效獎，《商魂》嚴振欽、陳晏平。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）