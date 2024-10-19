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金鐘／就是嘉義這間廟！苗可麗、李銘順「手牽手敲鐘」2人都拿獎

記者黃庠棻／台北報導

苗可麗在19日的戲劇類金鐘獎上奪得死亡之組「迷你劇集／電視電影女配角獎」，連續兩屆在典禮上奪獎，她昨天才以《超級夜總會》奪得綜藝節目主持人獎，沒想到今日又以《愛愛內含光》拿下最佳女配，讓她直呼「好不真實，我在做夢嗎？」

►【第59屆金鐘獎得獎名單】看這裡

▲▼ 迷你劇集(電視電影)],女配角獎-苗可麗。（圖／記者黃克翔攝）

▲苗可麗連兩天拿獎。（圖／記者黃克翔攝）

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苗可麗在後台接受訪問時，被問到剛好連續兩天拿下各一座金鐘獎，在之前是否有做出特別的儀式，她則透露前幾天自己去錄了一部實境節目，一群人南下到嘉義新港奉天宮，沒想到抵達時正好聽到「敲鐘」的聲音，一問之下才知道是神明剛好要進到廟宇。

▲▼ 迷你劇集(電視電影)],女配角獎-苗可麗。（圖／記者黃克翔攝）

▲苗可麗金鐘獎前有到廟宇敲鐘。（圖／記者黃克翔攝）

接下來，苗可麗一群人便詢問廟方是否捐一點香油錢就可以敲幾下鐘，被廟方回應「當然不行」，一定要經過神明同意，一直到神明要出去的時候，她詢問過廟方同意，讓她上台敲了幾下鐘，沒想到幾天之後就一次收穫兩座金鐘獎，讓她直呼「這是冥冥之中的一個徵兆」。

▲▼第59屆金鐘獎，迷你劇集（電視電影）男主角獎，《八尺門的辯護人》李銘順。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲與苗可麗一起敲鐘的李銘順也奪得迷你劇集男主角獎。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

►更多【第59屆金鐘獎】相關新聞

不僅如此，苗可麗也透露錄製該實境節目時，其實還一個人跟她一起手牽手敲鐘，而此人其實也是本屆金鐘獎的入圍者，她不好意思透露姓名，在被逼問之下，才得知是李銘順，而李銘順則在稍早以《八尺門的辯護人》奪得迷你劇集／電視電影男主角獎，兩位敲鐘的人剛好都奪得金鐘獎。

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