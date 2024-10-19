金鐘獎／小S神預言《超級夜總會》得獎！　放話：做到派翠克走上台

記者孟育民／台北報導

第59屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮18日圓滿落幕，小S和派翠克以《小姐不熙娣》首次入圍綜藝節目主持人，雖然最後無緣得獎，但兩人依舊開心舉辦慶功宴，還不忘作勢假哭，小S坦然地說：「現在真的覺得無所謂，重點我紅毯禮服大受好評，對我來說很重要，但我比較心疼派翠克，他很難得入圍卻沒得到。」而她原本就有預感《超級夜總會》會得獎，她大方送祝福：「我心服口服，他們都是長輩，尤其澎哥真的很長輩，這麼長輩的長輩還能做出那麼好的節目，真的給予他們鼓勵！」

▲▼ 小S、派翠克作勢假哭，《小姐不熙娣》開心慶功。（圖／記者黃克翔攝）

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S媽還特別到現場幫她加油，老公第一時間也稱讚她「是最棒的」，至於大S有無傳訊關心，她則說：「我們一直在典禮過程傳訊息，我們兩個都已經入行那麼多年，沒得獎她應該覺得沒差。」她說原本要上台感謝大S，因為要不是大S鼓勵，自己也不會再重新回到舞台上，「在《康熙》結束後，我很害怕不會主持了，或是觀眾不喜歡我，是大S一直鼓勵我，我才跨出那一步，所以真的很感謝她！」

▲小S瘦身有成，表示還不太能喝酒。（圖／記者黃克翔攝）

《小姐不熙娣》在第二輪投票慘敗，小S表示：「其實沒得獎就是沒得獎，我管它在第幾輪刷掉，沒得我就接受這個事實，節目還是會繼續做下去，無論如何，我就是要看到派翠克得講走上台講感言的那個畫面。」派翠克感動說：「所以拿到之前你都會一直在我身邊？」兩人一搭一唱默契十足！

▲小S表示和派翠克默契滿分。（圖／記者黃克翔攝）

小S被問到未來是否會再多開幾個節目？她誓言：「我沒有，我就槓上《小姐不熙娣》，如果明年入圍還是沒得到獎，就是搭檔的問題。」對此，派翠克幽默回應：「妳千萬不要這樣怪你妳自己，但我覺得能被觀眾喜歡，這件事比得獎更難得！」