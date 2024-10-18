珍妮佛勞倫斯捍衛人權！直擊「三位阿富汗女性」　曝塔利班壓迫暴行

記者蕭采薇／台北報導

紀錄片《麵包與玫瑰》（Bread & Roses）2023年入選坎城影展並角逐坎城金眼睛獎，如今正式公開預告。該紀錄片由積極參與女權倡議的奧斯卡金獎影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）與製片搭檔賈斯汀西亞羅基（Justine Ciarrocchi）出品，近距離直擊三位阿富汗女性。

▲《麵包與玫瑰》近距離直擊三位阿富汗女性。（圖／Apple TV+提供）



《麵包與玫瑰》由諾貝爾和平獎最年輕得主馬拉拉沙夫賽（Malala Yousafzai）擔任監製，近距離直擊三位阿富汗女性，她們在喀布爾淪陷於塔利班的巨大壓迫下的心碎歷程，以及她們所展現不屈不撓的抗爭精神。

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《麵包與玫瑰》（Bread & Roses）將鏡頭聚焦在 2021 年塔利班佔領喀布爾後的阿富汗，在這片失去自由的土地上，兩千萬名女性的基本人權被剝奪：教育、就業和自主權，甚至獨自外出的權利，因此對生計造成嚴峻影響。

▲《麵包與玫瑰》由珍妮佛勞倫斯出品。（圖／達志影像／美聯社）

紀錄片幾跟隨著三位女性，真實記錄她們為爭取自主權而奮鬥的過程。過去曾執導紀錄片《同境相憐》的導演薩赫拉馬尼（Sahra Mani）深入揭露阿富汗女性的悲慘處境，呈現許多觸目驚心令人窒息的真實畫面，同時捕捉她們內心的強大、堅韌與勇氣。《麵包與玫瑰》（Bread & Roses）將於Apple TV+ 11月22日全球上線。