《還珠格格》容嬤嬤88歲近況曝！　搭公車「暖心1舉動」網讚爆

記者顧齊祐／綜合報導

瓊瑤經典戲劇《還珠格格》紅了數十年，其中反派「容嬤嬤」扎針紫薇的狠心橋段，至今仍讓觀眾們印象深刻，甚至成為了網路哏圖。而飾演「容嬤嬤」的大陸女星李明啟，現年已經高齡88歲，近日被網友在公車上偶遇，其親民的態度與良好的氣色，都吸引不少人討論。

▲「容嬤嬤」扎針紫薇的狠心橋段，至今仍讓觀眾們印象深刻。（圖／翻攝自網路）



近日有網友在社群上曬出了巧遇李明啟的照片，畫面中李明啟身穿著紅色外套及黑色長褲，脖子繫上了圍巾，打扮得相當保暖又樸素，並將滿頭的白髮向後梳起，端正地坐在座位上配合粉絲拍照，氣色看起來相當良好。

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▲李明啟端正地坐在座位上配合粉絲拍照。（圖／翻攝自小紅書）



網友也在文中寫道「上班途中偶遇李明啟老師，身體硬朗鶴髮童顏。奶奶人特別好，我說想幫她拍照，刻意坐端正」，並大讚李明啟「還會細心提醒其他老年乘客扶好把手，注意安全！這樣的容嬤嬤實在太可愛啦」，最後不忘獻上祝福「祝李明啟老師笑口常開，福壽綿長」。

▲李明啟細心提醒其他老年乘客扶好把手。（圖／翻攝自小紅書）



貼文曝光後，吸引了眾多網友圍觀，並紛紛留言表示「完全不像八十多歲的人」、「可愛到想被她扎針」、「李明啟老師演技真的一流」、「其實都沒怎麼變，好精神」、「超級愛看容嬤嬤，演得又壞又可愛」。