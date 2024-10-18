ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《還珠格格》容嬤嬤88歲近況曝！　搭公車「暖心1舉動」網讚爆

記者顧齊祐／綜合報導

瓊瑤經典戲劇《還珠格格》紅了數十年，其中反派「容嬤嬤」扎針紫薇的狠心橋段，至今仍讓觀眾們印象深刻，甚至成為了網路哏圖。而飾演「容嬤嬤」的大陸女星李明啟，現年已經高齡88歲，近日被網友在公車上偶遇，其親民的態度與良好的氣色，都吸引不少人討論。

▲「容嬤嬤」扎針紫薇的狠心橋段，至今仍讓觀眾們印象深刻。（圖／翻攝自網路）

▲「容嬤嬤」扎針紫薇的狠心橋段，至今仍讓觀眾們印象深刻。（圖／翻攝自網路）

近日有網友在社群上曬出了巧遇李明啟的照片，畫面中李明啟身穿著紅色外套及黑色長褲，脖子繫上了圍巾，打扮得相當保暖又樸素，並將滿頭的白髮向後梳起，端正地坐在座位上配合粉絲拍照，氣色看起來相當良好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李明啟端正地坐在座位上配合粉絲拍照。（圖／翻攝自小紅書）

▲李明啟端正地坐在座位上配合粉絲拍照。（圖／翻攝自小紅書）

網友也在文中寫道「上班途中偶遇李明啟老師，身體硬朗鶴髮童顏。奶奶人特別好，我說想幫她拍照，刻意坐端正」，並大讚李明啟「還會細心提醒其他老年乘客扶好把手，注意安全！這樣的容嬤嬤實在太可愛啦」，最後不忘獻上祝福「祝李明啟老師笑口常開，福壽綿長」。

▲李明啟細心提醒其他老年乘客扶好把手。（圖／翻攝自小紅書）

▲李明啟細心提醒其他老年乘客扶好把手。（圖／翻攝自小紅書）

貼文曝光後，吸引了眾多網友圍觀，並紛紛留言表示「完全不像八十多歲的人」、「可愛到想被她扎針」、「李明啟老師演技真的一流」、「其實都沒怎麼變，好精神」、「超級愛看容嬤嬤，演得又壞又可愛」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

推薦閱讀

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰傻眼回：第一次被這樣說

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰傻眼回：第一次被這樣說

金鐘獎／《全明星2》路跑女神禮服太緊！車頭燈炸出一半　超香畫面被拍

金鐘獎／《全明星2》路跑女神禮服太緊！車頭燈炸出一半　超香畫面被拍

金鐘獎／坤達得獎一喊「老婆❤」結巴了！　16字公開放閃柯佳嬿超甜

金鐘獎／坤達得獎一喊「老婆❤」結巴了！　16字公開放閃柯佳嬿超甜

快訊／連恩家人正式發聲「我們的心碎了」　身後留7歲幼子：永遠懷念

快訊／連恩家人正式發聲「我們的心碎了」　身後留7歲幼子：永遠懷念

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

連恩墜樓亡！一世代4成員首發聲　「他」承諾：當你兒子需要的叔叔

連恩墜樓亡！一世代4成員首發聲　「他」承諾：當你兒子需要的叔叔

洪榮宏21歲正妹女兒結婚　「前妻現任老公」霸氣致詞超閃

洪榮宏21歲正妹女兒結婚　「前妻現任老公」霸氣致詞超閃

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

樂天女孩自爆初夜在國三！　Dora羞吐私密床事：想約跑

樂天女孩自爆初夜在國三！　Dora羞吐私密床事：想約跑

金鐘獎／被老公坤達隔空召喚！　柯佳嬿火速回「嚇我一跳！」閃瞎

金鐘獎／被老公坤達隔空召喚！　柯佳嬿火速回「嚇我一跳！」閃瞎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰傻眼回：第一次被這樣說

金鐘獎／《全明星2》路跑女神禮服太緊！車頭燈炸出一半　超香畫面被拍

金鐘獎／坤達得獎一喊「老婆❤」結巴了！　16字公開放閃柯佳嬿超甜

快訊／連恩家人正式發聲「我們的心碎了」　身後留7歲幼子：永遠懷念

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

連恩墜樓亡！一世代4成員首發聲　「他」承諾：當你兒子需要的叔叔

洪榮宏21歲正妹女兒結婚　「前妻現任老公」霸氣致詞超閃

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

瓊瑤, 還珠格格, 容嬤嬤, 李明啟

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 珍妮佛勞倫斯捍衛人權！直擊「三位阿富汗女性」　曝塔利班壓迫暴行
  2. 金鐘獎／節目得獎「編劇突送急診」！導演揭送醫原因　本人發聲曝真相
  3. 不斷更新／金鐘59節目即時得獎名單！　《群山之島與不去會死得他們2》獲聲音設計獎
  4. 變裝皇后飛帆與立委黃捷逗趣比美！　同運先驅現身力挺酷兒影展
  5. 金鐘獎／《紀錄觀點那些鳥事》奪導演獎！曾被批「缺少電影感」雪恥了
  6. 「超渡瑞拉」毀童年！　玻璃鞋變兇器《地獄灰姑娘》大開殺戒
  7. 楊繡惠遭徐乃麟罵「賤」！《衝衝衝》明播出揭真相　籃籃爆原味內褲賣1500
  8. 金鐘獎／納豆復出首頒獎反應遲緩　突丟「超神1笑哏」網淚：好感動
  9. 金鐘獎／金曲歌王「提早過萬聖節」穿上台！PTT：風格變好多 全場起立嗨爆
  10. 《還珠格格》容嬤嬤88歲近況曝！　搭公車「暖心1舉動」網讚爆

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366