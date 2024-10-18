《大河之舞》暌違16年來台！　首席兄妹檔許願「吃花生捲冰淇淋」

記者蕭采薇／台北—都柏林連線報導

愛爾蘭國寶級踢踏舞劇《大河之舞》，睽違16年即將再度登台！首席舞者兄妹檔菲谷斯、安娜梅，以及執行製作人兼副導演帕德雷克，特別選在開演前兩周與台灣媒體進行越洋連線訪問。談到對於即將到來的台灣巡演，三人都表示相當興奮。安娜梅更表示：「期待來台灣可以吃到花生捲冰淇淋。」

▲《大河之舞》首席舞者兄妹檔－菲谷斯、安娜梅自小進入舞蹈界。（圖／寬宏藝術提供）

首席女舞者安娜梅從四歲開始學習舞蹈，並且從小就知道自己對愛爾蘭舞蹈充滿熱情，也曾經在多個舞蹈比賽中榮獲冠軍！她在2020年成為《大河之舞》的首席舞者。而她的哥哥菲谷斯則是在八歲時就展現了自己對於舞蹈的熱情。

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在成長過程中，兄妹多次參與國際級愛爾蘭舞蹈比賽，並且在2017年實現了拿下世界冠軍的夢想。菲谷斯表示：「我們很喜歡一起跳舞，兩個人會一起編舞，還曾經編了一個一起牽手的舞蹈。兄妹檔一起跳舞是我們的夢想，應該也很少兄妹可以這樣做。」

▲菲谷斯、安娜梅自小進入舞蹈界。（圖／寬宏藝術提供）

兩人也提到，由於《大河之舞》的演出是需要極大的體力，平時他們都會進行高強度的體能訓練，主要集中在腿、臀、足部和軀幹的訓練，才能夠為巡迴演出維持足夠的體力。安娜梅說：「除了每天跳舞之外，也會做重訓、有氧，像是跑步等等，平時也去桑拿房放鬆，但不會特別忌口。」

不過才20歲的安娜梅，私下興趣和一般年青人無異。她笑認，自己很喜歡BTS，「我手機裡有很多他們的歌。」而安娜梅過去曾經摔斷腿，因此特別珍惜回到舞台的日子。菲谷斯則說：「我曾經因為受傷修養九個月，靠的是自身的意志力堅持下去。」

▲安娜梅私下興趣和一般年青人無異，笑認喜歡BTS。（圖／寬宏藝術提供）

執行製作人兼副導演帕德雷克，在1997年加入《大河之舞》，過去舞者時期也曾隨團來台演出。他激動的表示本次來台是採用25周年的旗艦版，有信心絕對可以讓台灣觀眾留下此生難忘的印象。帕德雷克回憶：「上次來台的時候被觀眾的熱情驚豔到，印象非常深刻。迫不及待能再見到觀眾，忘不了台灣觀眾的歡呼聲響，大家真的非常熱情。」

▲《大河之舞》執行製作人兼副導演帕德雷克，過去也是舞者。（圖／寬宏藝術提供）

而從幕前走到幕後，帕德雷克說：「我還是很喜歡跳舞，幾乎每天都會練習舞蹈。在團練室大家來之前，也會自己小跳一下。現在能見證其他舞者繼續走這條路感到很驕傲，同時為愛爾蘭的文化感到驕傲，不管是幕前幕後都可以享受舞蹈跟音樂。」《大河之舞》本次台灣場將自10月29日起至11月3日一連8場，於台北表演藝術中心登場，購票請洽寬宏藝術。

▲《大河之舞》首席男舞者菲谷斯。（圖／寬宏藝術提供）