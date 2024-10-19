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金鐘獎／楊謹華槓龜7次終破蛋！許瑋甯再奪視后　典禮爆8亮點

記者王靖淳／綜合報導

第59屆金鐘獎「戲劇類頒獎典禮」今（19）日晚上在台北流行音樂中心盛大登場，許多戲劇人齊聚一堂，由姚淳耀擔任頒獎典禮主持人，3段表演節目受到網友討論。典禮已圓滿落幕，以下由《ETtoday星光雲》為您整理8大看點，一起帶讀者來回顧典禮的精采時刻。

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姚淳耀搭檔鐘佳播擔任金鐘表演開場

典禮主持人姚淳耀搭檔網紅鍾佳播為金鐘獎戲劇類頒獎典禮揭幕，畫面中可見到兩人搞笑還原《不良執念清除師》、《八尺門的辯護人》、《愛愛內含光》、《不夠善良的我們》、《有生之年》等5部台劇中的角色及場景，同時也不忘說出劇中的經典台詞，瘋狂切換聲道，令台下的原班人馬都不禁被逗樂，紛紛笑了出來。

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▲▼第59屆金鐘獎，戲劇類典禮開場，姚淳耀、鍾佳播。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲第59屆金鐘獎，戲劇類典禮開場，姚淳耀、鍾佳播。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

柯震東首入圍就奪迷你男配，上台拿出紅內褲：「我帶了我的老婆來。」

柯震東拿下本屆金鐘的迷你劇集電視電影男配角獎，他一上台就顫抖地對工作人員表達真摯的感謝，「在我很沒有自信心的時候，還是找我演了這部戲，然後用很溫暖的態度讓我知道我還是以前的自己。」接著拿出一條他最愛的動漫「芙莉蓮」的紅內褲，搞笑表示，「我帶了我的老婆來」，講完還親了一口內褲。

▲▼ 迷你劇集(電視電影)男配角獎-柯震東。（圖／記者黃克翔攝）
▲▼ 迷你劇集（電視電影）男配角獎柯震東。（圖／記者黃克翔攝） ▲▼第59屆金鐘獎，迷你劇集（電視電影）男配角獎，《不夠善良的我們》柯震東。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

苗可麗本屆金鐘連兩天上台領獎

苗可麗先後拿下本屆金鐘的綜藝節目主持人獎以及迷你劇集電視電影女配角獎，她在上台致詞時眼眶泛淚，「我相信我上輩子應該救了很多人，才有如此的幸運。」她也感謝親友的支持和劇組的照顧，「我相信很多人都跟我一樣，如果說人生有什麼遺憾，我覺得就是陪伴家人的時間真的太少了，我出道40年，可是我應該有20幾年是不在家人身邊的，所以在這裡我要謝謝我的家人，爸爸媽媽，謝謝你們。」

▲▼ 迷你劇集(電視電影)],女配角獎-苗可麗。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 迷你劇集（電視電影）女配角獎苗可麗。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 迷你劇集(電視電影)],女配角獎-苗可麗。（圖／記者黃克翔攝）

許瑋甯連2年奪迷你女主，台上哽咽謝老公邱澤

許瑋甯拿下本屆金鐘的迷你劇集電視電影女主角獎，當時她一聽到自己的名字就忍不住泛淚，在上台發表得獎感言時，除了感謝所有的工作人員，以及家人一路以來的支持之外，同時也不忘謝謝老公邱澤，甜蜜表示，「我想謝謝我的先生，他是我最佳的隊友，沒有他的話我不可能演戲這麼輕鬆，在現場沒有心無旁鶩的工作。」

▲▼17迷你劇集(電視電影)女主角獎-許瑋甯/不夠善良的我們。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼迷你劇集（電視電影）女主角獎許瑋甯。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼17迷你劇集(電視電影)女主角獎-許瑋甯/不夠善良的我們。（圖／記者黃克翔攝）

《惡作劇之吻》CP搭檔頒獎，主題曲前奏一下掀回憶殺

林依晨入圍本屆迷你劇集電視電影女主角獎，她在今（19）日的頒獎典禮上，與曾經一起出演經典偶像劇《惡作劇之吻》中CP的鄭元暢，以頒獎人的身份在台上合體，現場還播起《惡作劇之吻》的主題曲，令現場瞬間掀起回憶殺。

▲▼第59屆金鐘獎，頒獎人林依晨、鄭元暢。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲第59屆金鐘獎，頒獎人林依晨、鄭元暢。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

楊謹華出道32年、金鐘貢龜7次終奪戲劇節目女配角

楊謹華拿下本屆金鐘的戲劇節目女配角獎，出道32年的她過去早已七度與獎座擦身而過，這次終於奪獎，當時她一聽到自己的名字先是在台下愣了10秒，接著便掩面暴哭。在上台發表得獎感言時，楊謹華感動直呼：「走上來這段路真的讓我全身都很麻，原來走上來的風景是這樣子的。」直言不敢相信是真的，「謝謝大家，謝謝大家期盼我破蛋的人。」

▲▼ 30戲劇節目女配角獎-楊謹華。（圖／記者黃克翔攝）

▲ ▼ 戲劇節目女配角獎楊謹華。（圖／記者黃克翔攝）▲▼ 30戲劇節目女配角獎-楊謹華。（圖／記者黃克翔攝）

《有生之年》吳慷仁、楊貴媚抱走男女主角獎

吳慷仁以及楊貴媚拿下本屆金鐘的戲劇節目男女主角獎，吳慷仁因故無法到場，不過他事前寫下感言，透過導演許肇任代替他上台發表，「謝謝評審，謝謝金鐘59，謝謝TVBS幕前幕後團隊，製作人照顧著有生之年的我們，謝謝編劇筆下動人的故事。」

楊貴媚在台下聽到自己的名字時，先是露出錯愕的表情，接著在走上台時還一度激動到說不出話，一開口就哽咽，「我還真不敢相信，頭是暈的。」她一一感謝身旁的工作夥伴，同時也不忘幽默喊話：「得金鐘獎不會漲價，請你們多多愛用我。」最後，她也謝謝評審的肯定，「謝謝今年的評審看到一個資深的藝人，一直一直不斷的在努力，謝謝你們。」

▲▼第59屆金鐘獎，戲劇節目男主角獎，《有生之年》吳慷仁。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲▼第59屆金鐘獎，《有生之年》抱走男女主角獎。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮， 戲劇節目女主角獎，楊貴媚/有生之年。（圖／記者李毓康攝）

《八尺門的辯護人》金鐘大贏家

《八尺門的辯護人》先後奪下本屆金鐘最具人氣戲劇節目獎、迷你劇集（電視電影）編劇獎、迷你劇集（電視電影）男主角獎、迷你劇集獎、戲劇類節目創新獎、戲劇類節目配樂獎、戲劇類節目聲音設計等7項大獎，成為今晚抱走最多獎盃的最大贏家。

▲▼第59屆金鐘獎，迷你劇集獎，《八尺門的辯護人》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲第59屆金鐘獎，迷你劇集獎，《八尺門的辯護人》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

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