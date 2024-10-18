金鐘獎／Energy來了！拚舞Avantgardey「16蹲零NG」 全場嗨翻根本演唱會

記者潘慧中／綜合報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮登場！今年同樣將電視節目與戲劇分開舉辦，前者於18日率先在台北流行音樂中心舉行，無論是主持人Sandy（吳姍儒）的串場功力或是獎落誰家，皆為觀眾的矚目焦點。而典禮目前進行到表演環節，演出者一登台立刻吸引全場目光！

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▲Energy超帥登場。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



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Energy一出場就展現超強氣場，帶來《二次西遊》、《放手》等熱門歌曲，台下所有人都忍不住跟著唱，嗨到宛如是他們的個人演唱會，隨著大阪女子舞蹈天團Avantgardey的登場，更將氣氛拉到最高點。演唱《星期五晚上》時，兩組人馬一起「16蹲」的盛大畫面，為整場表演畫下完美句點。

▲Energy和Avantgardey一起16蹲嗨翻全場。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



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事實上，主持人Sandy日前曾透露，今年的表演節目很好看，有結合很多元素，內容很新都沒看過，「我有沒有表演不重要」，她會在坐月子期間出來完成這項任務，「重點在節目流程與嘉賓，以及得獎頒獎的人。」