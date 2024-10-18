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Snow Man新歌MV涉辱華！日本刀「刻他名字」陸網氣炸…急下架道歉

記者陳芊秀／綜合報導

日本偶像9人男團「Snow Man」是星達拓旗下超人氣組合，預計10月30日要推出第四張專輯《RAYS》，近日發表MV預告，不料一幕日本刀畫面涉及「辱華」，官方微博被大批留言出爭要求道歉，MV緊急下架。

▲▼「Snow Man」新MV預告畫面涉辱華被砲轟。（圖／翻攝自微博）

▲Snow Man發表第4張專輯MV預告，其中一段畫面涉辱華被砲轟。（圖／翻攝自微博）

Snow Man新專輯預告有一首〈KATANA〉MV，畫面中出現一把日本刀，然而刀上刻著名字，疑似寫著「昭和十五年 崗村寧次」。而岡村寧次是當年侵略中國的作戰指揮官，大陸網友直指MV片中日本刀的名字還是簡體字，質疑「故意噁心中國人的」。批評聲浪火速延燒，大陸網友要求公開道歉，粉絲留言「花過的那麽多錢不是為了讓staff用於做出傷害我們的視頻（影片），請不要讓這9個人這麽多年來努力的成果染上污點」、「當愛豆就好好搞你們的娛樂，對於歷史相關的內容請你們慎之又慎。尤其是staff在審核過程中，那麽湊巧的就是一把甲級戰犯的刀不是湊巧那麽太巧了」、「開除相關工作人員」、「團隊中誰負責這部分？審查沒看出來嗎？還是全員沒學過歷史？成員們是否知情」、「用他的名字深深傷害了中國人」，陸網大多數人要求男團成員以中文道歉，開除相關人員，並且重新制作專輯。

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▲▼「Snow Man」新MV預告畫面涉辱華被砲轟。（圖／翻攝自微博）

▲▼「Snow Man」新MV預告畫面涉辱華被砲轟。（圖／翻攝自微博）

▲Snow Man新歌〈KATANA〉MV畫面出現日本刀，刀上名字疑似是「昭和十五年 崗村寧次」，岡村寧次是二戰侵略中國的總指揮官。（圖／翻攝自微博）

▲▼「Snow Man」新MV預告畫面涉辱華被砲轟。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網友見到MV畫面震怒。（圖／翻攝自微博）

面對批評聲浪，Snow Man在官方微博、官方X皆發道歉聲明：「我們非常抱歉在這次的新專輯預告物料中出現了讓粉絲不適的鏡頭以及給粉絲帶來傷痛，十分抱歉。我們十分在意粉絲的反饋和感恩大家對Snow Man的支持，團隊今後會引以為戒，更加嚴格審核所有物料，也會多聽取粉絲們的意見和建議。再次為此次物料制作的不嚴謹給粉絲帶來的困擾和傷痛深表歉意。」引發爭議的MV目前已經撤下。

▲▼「Snow Man」新MV預告畫面涉辱華被砲轟。（圖／翻攝自微博）

▲Snow Man發文道歉，MV下架。（圖／翻攝自微博）

▲▼「Snow Man」新MV預告畫面涉辱華被砲轟。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網友留言要求偶像男團中文道歉。（圖／翻攝自微博）

岡村寧次被中國大陸視為侵華日軍總指揮官，當年日軍投降時，他以日軍最高指揮官呈繳指揮刀，該把刀存放在中國人民革命軍事博物館。

▲▼「Snow Man」新MV預告畫面涉辱華被砲轟。（圖／翻攝自微博）

▲岡村寧次代表日本投降時呈繳指揮刀，被存放在大陸的博物館。（圖／翻攝自微博）

而日本部分網友認為，該把刀上的名字不像是寫著「岡村寧次」，像是寫「崗村宇水」，認為道歉的方式太過頭，也有人心疼偶像挨轟太可憐，是製作影片的人的過失。

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