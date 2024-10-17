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連恩生前遭爆恐怖情人「逼墮胎、劈腿粉絲」　前未婚妻毀滅爆料遭炎上

記者蕭采薇／綜合報導

英國天團「一世代」（One Direction）成員連恩（Liam Payne）在阿根廷布宜諾斯艾利斯的一家飯店墜樓身亡，享年31歲。他近兩年身體狀況不佳，近期更因為前女友的爆料頻頻登上版面，卻沒想到連日爭議卻以最悲傷的形式落幕。

▲連恩佩恩與前女友瑪雅。（圖／路透）

▲連恩與前女友瑪雅曾一度論及婚嫁，兩人分手卻鬧得難看。（圖／路透）

據《每日郵報》報道，就在連恩過去的前一週，前未婚妻瑪雅亨利（Maya Henry）爆料指稱，連恩是個恐怖情人，即使分手後仍不斷電話騷擾，讓她不得不向法院提出限制令。瑪雅亨利表示：「自從我們分手後，他一直不斷的傳訊息，用不同的電話號碼塞爆我的手機。」

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連恩和瑪雅亨利在2019年公開戀情，隔年8月甜蜜宣布訂婚，2021年宣布解除婚約和分手，當時連恩透露：「我對自己失望，我一直傷害別人。」而隨著瑪雅亨利出版小說《Looking Forward》，內容便是女孩愛上迷人的流行歌星的故事，當時她強調：「小說是虛構的，但故事絕對是受到真實啟發。」

▲▼連恩（Liam Payne）爆出劈腿辣模亞莉安娜毛拉（Aliana Mawla），未婚妻瑪雅亨利（Maya Henry）心痛發聲。（圖／翻攝自IG）

▲連恩近來捲入瑪雅亨利的爆料爭議，在歐美已延燒多日，卻沒想以最悲傷的形式落幕。（圖／翻攝自IG）

小說內容敘述這對情人看似有著完美的生活，但事實上兩人的關係卻受到墮胎、虐待、暴力、藥物濫用和飲食失調等影響，和外界所見有著天壤之別。瑪雅亨利說：「和我非常相似，這就是為什麼我很容易寫出這個角色，並感激我有機會和平台來為女性發聲。」

此外，瑪雅亨利也曾爆料，連恩在交往期間對感情不忠，甚至會透過社群軟體和粉絲傳私訊曖昧。消息人士曾告訴《人物》雜誌，連恩對於前任爆料和相關法律問題「感到非常不知所措」，而這件事也在歐美社群和媒體上炎上多日。

▲▼「一世代」（One Direction）。（圖／CFP）

▲「一世代」自2016年暫停團體活動，近些年多次傳出重組，沒想到連恩（中）卻先離開人世。（圖／CFP）

瑪雅亨利曾表示，連恩情緒相當不穩定，經常會把「我去死」之類的話語掛在嘴邊。事實上，連恩在單飛後，事業並不算順遂，加上多次因腎臟疾病入院，或許都成為影響他心理健康的因素。根據《美聯社》報導，布宜諾斯艾利斯安全部的新聞中心在聲明中表示，連恩「從他房間的陽台跳下」。

▲▼連恩佩恩墜樓猝逝，粉絲聚集在飯店外。（圖／達志影像／美聯社）

▲連恩佩恩墜樓猝逝，粉絲聚集在飯店外點蠟燭哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

當地警方在當地時間下午5點多接到緊急報案，當時工作人員在電話中表示，飯店內有位「可能因為藥物或酒精影響而情緒激動的男子」。警方釋出的飯店房間照顯示房內一團亂，包括電視機被砸毀，地上也有疑似藥物和吸食器的物品，醫療單位人員也透露，將會對遺體進行驗屍。

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一世代, One Direction, 連恩佩恩, Liam Payne

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