宮﨑駿認「創作新片ing」粉絲嗨炸　跪著看完《與夢前行》紀錄片

記者吳睿慈／綜合報導

宮﨑駿最新紀錄片《與夢前行 宮﨑駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》首度登上台灣大銀幕，口碑爆棚持續延燒，連網友都直呼「跪著看完」。紀錄片裡，宮﨑駿的金句也讓粉絲感到催淚，而他釋出會繼續創作的念頭，令影迷鬆一口氣。

▲《與夢前行》由NHK導演荒川格透過7年獨家跟拍。（圖／甲上娛樂提供）



《與夢前行 宮﨑駿》由NHK導演荒川格透過7年獨家跟拍宮﨑駿創作《蒼鷺與少年》的心路歷程，更貼近這位傳奇動畫大師心靈深處，令觀眾得以一窺宮﨑駿想活出怎樣的人生，以及為何終其一生無法擺脫創作之路的宿命，如同宮﨑駿在片中所說：「別人以為是我想創作才不逃走，其實我是逃不掉。 」催淚金句令影迷心有戚戚焉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《與夢前行》紀錄片曝光宮﨑駿會繼續創作，影迷都嗨了。（圖／甲上娛樂提供）

紀錄片最後，宮﨑駿對自己執導《蒼鷺與少年》的決定感到慶幸，提筆寫下：「宮崎會繼續拍電影，即使會失去很多東西，也只能繼續創作，很早以前就做好選擇這條路的覺悟了。別再哭哭啼啼了，向前走吧！」像是對自己和所有期待著他繼續創作的粉絲喊話，片中也曝光了宮﨑駿正在繪製《風之谷》主角娜烏西卡與寵物迪多站在巨大機器人肩膀上的全新手稿，令人相當期待後續作品問世。

▲《與夢前行》曝光宮﨑駿製作《蒼鷺與少年》的幕後。（圖／甲上娛樂提供）

看著宮﨑駿將一筆一劃精心繪製的一疊分鏡圖原稿扔掉又重新再來，陷入不斷砍掉重練的循環，有時一幕就要花上數月調整，令人欽佩不已，觀眾直呼以後看宮﨑駿的動畫作品要「跪著看」。紀錄片現正上映中，片商加碼凡持《與夢前行 宮﨑駿》威秀影城票根便可以每張250元優惠價購買《宮﨑駿動畫影展》電影票，還放送2025半年曆海報及36款紀念透卡、9款明信片特典，粉絲可得把握機會手刀衝。