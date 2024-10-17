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安心亞太信任朋友…自爆「床頭放50萬」　對方一聽反應讓她傻眼！

記者黃庠棻／台北報導

犯罪刑偵劇《孔雀魚》劇情高潮迭起，劇中尹馨接到神秘電話要她交出莊凱勛遺物，同時安心亞找到莊凱勛留下來的信，內容要尹馨帶孩子遠走高飛，並叮囑她不要相信任何人，讓案情更添疑雲。

▲《孔雀魚》。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《孔雀魚》播出後受到不少討論。（圖／公視台語台、華視提供）

最新一集預告中，亮哲誤會尹馨知情不報、隱瞞線索，還說出「現在收垃圾也會辦案」等酸言酸語。不過亮哲本人個性隨和，因此一開始難以拿捏角色的言行，但是導演要他呈現的是全然不信任甚至糟蹋尹馨，為此他重新梳理故事才慢慢建構角色。

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亮哲也自認個性不會輕易誤會別人，如果要懷疑一個人做錯事，需要自己親眼見證之後才會相信，他苦笑地說「或許這也是我在演藝圈比較難與人相處的原因。」

▲《孔雀魚》。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《孔雀魚》播出後受到不少討論。（圖／公視台語台、華視提供）

《孔雀魚》中引領尹馨入行的王自強，外表看似刻薄無情，卻是個內心溫暖的好人，預告裡他也對尹馨提出忠告「我們的工作是清潔，不是管人家的閒事，沒有人有資格改變別人的選擇。」王自強分析自己所飾演的波叔，性格外冷內熱是源自於過往擔任刑警的經歷，不僅善於觀察，更是喜怒不形於色。他透露原本劇本僅設定波叔是退休刑警，結果開拍第一天錢人豪導演就幫他加了支拐杖，指定他是因公傷才退休，讓他緊急修正演出方式，由於很喜歡劇本，能接下角色真的很開心。

▲《孔雀魚》。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《孔雀魚》播出後受到不少討論。（圖／公視台語台、華視提供）

在上週劇情中，安心亞發現莊凱勛留下現金與信後交給尹馨。信中表明莊凱勛因為任務而借錢，若出事要尹馨拋棄繼承，與警局同僚指其因賭博欠債說法完全不同，信中一句「不要相信任何人」讓落水真相更加啟人疑竇。

▲《孔雀魚》。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《孔雀魚》播出後受到不少討論。（圖／公視台語台、華視提供）

畢業於北藝大戲劇系表演組的莊凱勛，很年輕就入行，看過圈內的人生百態，也體驗過人情冷暖，因此並不容易相信別人。他認為信任是互相的，會視對方付而決定給予多少信任。他也自豪是個口風緊的人「不知道為什麼，大家都很相信我，很多不熟的人也會跑來跟我講秘密。我好像有一種垃圾桶的氣質。」

▲《孔雀魚》。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《孔雀魚》播出後受到不少討論。（圖／公視台語台、華視提供）

同劇的安心亞個性卻截然相反，她曾告訴自己很信任的朋友「萬一出了什麼事，我的床頭有50萬。」不料對方突破盲點反問「那你現在健健康康的我也可以拿嗎？」問的她哭笑不得。平時個性像傻大姐的安心亞，在《孔雀魚》中演技更上一層樓，她在預告裡爆料自己與莊凱勛開房間，造成PTT論壇網友強烈衝擊，紛紛留言「這齣劇情有夠猛 毫無冷場」、「哇，小雪講真的嗎？」

▲《孔雀魚》。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《孔雀魚》播出後受到不少討論。（圖／公視台語台、華視提供）

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安心亞, 孔雀魚, 尹馨

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