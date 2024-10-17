賈永婕立院備詢挨酸「只適合吃喝玩樂」　釣出本人高EQ回應

記者劉宛欣／綜合報導

新任台北101董事長賈永婕16日赴立法院接受質詢，民進黨立委郭國文不滿煙火沒有贊助商，向賈永婕表示：「我協助妳，來本席的3303研究室來開個協調會好不好」，賈永婕當下顯露一些許疑惑，17日她才透過臉書曬出新聞畫面截圖，坦言沒聽懂3303是什麼，但她也隔空回應表示感謝關照，但這樣會害她拉不到贊助。

▲賈永婕上任101董事長以來，一舉一動都是焦點。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕17日在臉書發文寫下「其實昨天我沒有聽懂3303是什麼？大家都在笑我，我還在想怎麼了嗎？原來是這樣，我現在才懂⋯」不過她也接著隔空回應郭國文婉拒道：「謝謝委員這麼關照，但是報告郭委員，沒有人在立委辦公室拉贊助的啦！會害我拉不到的！」不過貼文底下卻引來酸民諷刺她「唉！較適合吃喝玩樂的領域」，她並不在意，並高EQ回應表示「我的強項」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賈永婕回應郭國文。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

事實上，賈永婕14日剛在芝加哥完成馬拉松，15日回台後，隔天就到立法院。她表示雖然身體有些不適，但仍珍惜這樣的人生。對此她充滿信心，發文寫道「上台報告自己執行的案子對我而言一點也不難」，並感謝委員們的關心，回顧自己被點名五次，榮登第二名，第一名是金管會，強調報告會上緊發條。