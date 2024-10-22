小孟老師／10月22日星座運勢　獅子座小確幸滿滿

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：得到上級信任

感情：兩人方向不一

財運：實現抓住機遇

幸運色：白色

貴人：牡羊

小人：天秤

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雙子座

工作：不怕困難挑戰

感情：靠近心儀對象

財運：建立財務管控

幸運色：紅色

貴人：水瓶

小人：雙魚

天秤座

工作：具有分析能力

感情：感情激情升溫

財運：保持財務彈性

幸運色：紅色

貴人：處女

小人：獅子

【土象星座】

魔羯座

工作：細心謹慎處理

感情：走出危機時刻

財運：加強投資監管

幸運色：黃色

貴人：射手

小人：巨蟹

金牛座



工作：增強預測能力

感情：今日適合求婚

財運：購買低估資產

幸運色：粉紅色

貴人：雙子

小人：魔羯

處女座

工作：成功解決危機

感情：伴侶順從著你

財運：得到財務補助

幸運色：白色

貴人：獅子

小人：天蠍

【水象星座】

巨蟹座

工作：新的工作環境

感情：甜蜜中的承諾

財運：平穩持續賺錢

幸運色：卡其色

貴人：魔羯

小人：水瓶

天蠍座

工作：得到新的客戶

感情：相互支持依賴

財運：加班多財富多

幸運色：灰色

貴人：金牛

小人：處女

雙魚座

工作：領導能力提升

感情：適合約心上人

財運：有效減少稅負

幸運色：淡藍色

貴人：天秤

小人：雙子

【火象星座】

牡羊座

工作：好的學習能力

感情：彼此情感糾結

財運：暫時先別進場

幸運色：大紅色

貴人：巨蟹

小人：射手

獅子座

工作：弄清事實真相

感情：輕鬆共進晚餐

財運：花小錢買享受

幸運色：咖啡色

貴人：天蠍

小人：牡羊

射手座

工作：職場挖到商機

感情：忙碌帶來快樂

財運：金錢收支平衡

幸運色：灰色

貴人：雙魚

小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。