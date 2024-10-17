嬰兒推車放原地！瘦子回頭看：有人在鬼祟 走上前「卻目睹傻眼一幕」

記者潘慧中／綜合報導

瘦子（E.SO）2022年證實結婚後，陸續迎來兩個女兒，對於家庭生活相當低調。沒想到，他16日在社群網站透露，為了追小孩而先把推車放在原地，回頭發現「有個人在鬼祟」，結果意外看到令他傻眼的一幕。

▲瘦子帶女兒看動物。（圖／翻攝自Instagram／mjfceo）

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在Instagram限時動態中，可以看到瘦子女兒正看著巨大生物走上前，「她看到這個生物傻住了，其實我也傻眼了。」有趣的是，孩子興奮跑去看羊駝時，他為了追小孩就先把嬰兒推車放在原地，結果不久後回頭看，他發現有女生鬼祟地站在推車旁邊。

▲瘦子為了追小孩就先把推車放在原地。（圖／翻攝自Instagram／mjfceo）



瘦子原本以為女路人在偷東西，未料湊近看發現，對方將手機架在他的推車上、並開始拍攝抖音影片，「殺得我措手不及」，附上一個哭笑不得的表情符號，顯見他的心情。

▲▼瘦子的推車被拿來架手機拍攝影片。（圖／翻攝自Instagram／mjfceo）



事實上，瘦子日前被問到成為二寶爸後，是否會擔心手忙腳亂時，他坦言一定會非常擔心，「但必定會發生，就去面對，相信還是會蠻開心的。」

▲瘦子婚後陸續迎來兩個女兒。（圖／翻攝自Instagram／mjfceo）