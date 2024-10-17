大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

記者孟育民／台北報導

男星大飛（吳志慶）從《超級模王大道》、《大學生了沒》發跡，近年來轉戰影視圈，成績亮眼，他在感情上曾與楊晨熙有過一段戀情，甚至一度論及婚嫁，兩人無奈在2021年愚人節分手，如今雙方都各自過著新生活。大飛日前在節目坦承已有有新戀，事後《ETtoday星光雲》求證經紀人，經紀人也證實此事，表示兩人已經交往一段時間！

▲ 大飛認愛了。（圖／翻攝自Facebook／大飛McFly(吳志慶)）

大飛在《單身行不行》透露，失戀那段時間如同行屍走肉，在感情中自我懷疑，曾看著海不知不覺失神，如今他拋開過去，迎接新戀情，「經過一些不好的戀情後，確實我會變得很理性，我在選另外一半會挑三揀四，會把所有的小細節放大！我發現愛情需要衝動，當太理性很難找到下一個對象，所以我空了很久，我瞭解到愛情需要盲目，就順其自然遇到再說，我有下載交友軟體，結果買完會員就出現了一個人，這個人跟交友軟體無關。」

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他不忘誇讚對方很適合自己，「我覺得女生需要自己的交友圈跟生活，如果兩人生活太重疊就綁太死，各有各的生活再彼此磨合，我覺得這會比較好！」





▲大飛才剛下載交友軟體，沒想到就遇到現任女友。（圖／翻攝自單身行不行）

大飛近期在戲劇表現亮眼，今年不但參與賀歲片《還錢》，還出演《今夜一起為愛鼓掌》、《愛的噩夢》等等，工作上一帆風順，如今愛情也悄悄降臨，他透過經紀人向《ETtoday星光雲》證實戀情，表示對方是圈外人，「謝謝你的關心，一切都很好！」最後還不忘幫演出過的《不良執念清除師》集氣，希望能在金鐘獎奪下大獎！