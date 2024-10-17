張作驥大膽啟用恐慌症演員　林政勳一舉入圍金馬最佳新人

記者蕭采薇／台北報導

導演張作驥新作《優雅的相遇》，男主角林政勳初登板亮相，即獲得入圍第61屆金馬獎最佳新演員的肯定，除了演員身分，他同時也是編劇及導演，去年已踏上「世界3大影展」威尼斯影展，是威尼斯影展未來之獅獎得獎片《愛是一把槍》的編劇。

▲《優雅的相遇》是導演張作驥新作。（圖／ 張作驥電影工作室提供）

林政勳童星出道，幾年前因緣際會下，得知張作驥電影工作室在進行演員徵選，便滿腔熱血投遞履歷，最初他並沒有被選上，沮喪兩周後，某天突然接到電影公司的電話，請他到公司與張作驥本人面談，「原來導演看到我的履歷上有寫心理疾病（恐慌症），他一開始看了會害怕，但他想了一下，覺得不能用會害怕這種理由而不去選擇這個演員，他是會透過電影去幫助人的。」

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▲《優雅的相遇》林政勳飾演做過心臟移植手術的「阿勳」。（圖／ 張作驥電影工作室提供）

這次在《優雅的相遇》中，林政勳飾演做過心臟移植手術的「阿勳」，或許是長時間的演員訓練讓他已經跟角色融為一體，每次開拍心臟都會跳的飛快，「我還會問收音師有沒有收到我心跳的聲音，心臟都會抽痛、心悸，以為是恐慌症要復發了，或者自己心臟真的有問題，拍的時候感覺真的換了1顆心臟。」

▲《優雅的相遇》林政勳患有恐慌症。（圖／ 張作驥電影工作室提供）

林政勳表示，之前聽說做過換心手術的人，晚上都會聽到另外1個聲音，是來自心臟的前任擁有者，「在醫師的角度，他們都會稱是幻聽，但我們探訪的主任醫師卻是持保留態度，因為他聽過很多案例，也相信這件事情，當心臟交換，就很像人跟人的靈魂交換。」