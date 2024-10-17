ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張作驥大膽啟用恐慌症演員　林政勳一舉入圍金馬最佳新人

記者蕭采薇／台北報導

導演張作驥新作《優雅的相遇》，男主角林政勳初登板亮相，即獲得入圍第61屆金馬獎最佳新演員的肯定，除了演員身分，他同時也是編劇及導演，去年已踏上「世界3大影展」威尼斯影展，是威尼斯影展未來之獅獎得獎片《愛是一把槍》的編劇。

▲《優雅的相遇》男主角林政勳。（圖／ 張作驥電影工作室提供）

▲《優雅的相遇》是導演張作驥新作。（圖／ 張作驥電影工作室提供）

林政勳童星出道，幾年前因緣際會下，得知張作驥電影工作室在進行演員徵選，便滿腔熱血投遞履歷，最初他並沒有被選上，沮喪兩周後，某天突然接到電影公司的電話，請他到公司與張作驥本人面談，「原來導演看到我的履歷上有寫心理疾病（恐慌症），他一開始看了會害怕，但他想了一下，覺得不能用會害怕這種理由而不去選擇這個演員，他是會透過電影去幫助人的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《優雅的相遇》男主角林政勳。（圖／ 張作驥電影工作室提供）

▲《優雅的相遇》林政勳飾演做過心臟移植手術的「阿勳」。（圖／ 張作驥電影工作室提供）

這次在《優雅的相遇》中，林政勳飾演做過心臟移植手術的「阿勳」，或許是長時間的演員訓練讓他已經跟角色融為一體，每次開拍心臟都會跳的飛快，「我還會問收音師有沒有收到我心跳的聲音，心臟都會抽痛、心悸，以為是恐慌症要復發了，或者自己心臟真的有問題，拍的時候感覺真的換了1顆心臟。」

▲《優雅的相遇》男主角林政勳。（圖／ 張作驥電影工作室提供）

▲《優雅的相遇》林政勳患有恐慌症。（圖／ 張作驥電影工作室提供）

林政勳表示，之前聽說做過換心手術的人，晚上都會聽到另外1個聲音，是來自心臟的前任擁有者，「在醫師的角度，他們都會稱是幻聽，但我們探訪的主任醫師卻是持保留態度，因為他聽過很多案例，也相信這件事情，當心臟交換，就很像人跟人的靈魂交換。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

推薦閱讀

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！

《不熙娣》班底幫網紅出櫃　小S撂重話：LET IT GO！

《不熙娣》班底幫網紅出櫃　小S撂重話：LET IT GO！

妮婭分手Joeman半年就認愛　被質疑「太快」曝心聲：為什麼不能找幸福

妮婭分手Joeman半年就認愛　被質疑「太快」曝心聲：為什麼不能找幸福

表態不到位！　吳慷仁被陸媒評論「表現一言難盡」：別辜負期待

表態不到位！　吳慷仁被陸媒評論「表現一言難盡」：別辜負期待

2024必看十大浪漫韓劇！　冠軍CP「甜到蛀牙」討論度爆表

2024必看十大浪漫韓劇！　冠軍CP「甜到蛀牙」討論度爆表

王寶強被爆慈善人設翻車！　誇口「資助小演員到大學」卻斷聯

王寶強被爆慈善人設翻車！　誇口「資助小演員到大學」卻斷聯

簡立喆離婚後才知前夫出軌！「被騙簽放棄遺產同意書」心死：對人失去信任

簡立喆離婚後才知前夫出軌！「被騙簽放棄遺產同意書」心死：對人失去信任

「木曜女神」泱泱吃燒肉穿超辣！襯衫釦子全開 低胸包不住超兇事業線

「木曜女神」泱泱吃燒肉穿超辣！襯衫釦子全開 低胸包不住超兇事業線

Jessi以被告身分現身警局！　「希望儘快找到打人的人」

Jessi以被告身分現身警局！　「希望儘快找到打人的人」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！

《不熙娣》班底幫網紅出櫃　小S撂重話：LET IT GO！

妮婭分手Joeman半年就認愛　被質疑「太快」曝心聲：為什麼不能找幸福

表態不到位！　吳慷仁被陸媒評論「表現一言難盡」：別辜負期待

2024必看十大浪漫韓劇！　冠軍CP「甜到蛀牙」討論度爆表

王寶強被爆慈善人設翻車！　誇口「資助小演員到大學」卻斷聯

簡立喆離婚後才知前夫出軌！「被騙簽放棄遺產同意書」心死：對人失去信任

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 八點檔女神深夜宣布結婚！　拍婚紗「霸氣摟新郎」：這次不是工作
  2. 安心亞想過放棄演戲！「我沒資格」從嘉義哭回台北 轉念入圍金鐘
  3. Jin迎接J-Hope退伍「放話綁架拍攝」！　華麗紅西裝卻變舉麥小弟超爆笑
  4. 吳慷仁新劇復拍！　「與孫儷雨中共撐傘」目擊網友怒劇組：擾民
  5. 小孟老師／10月17日星座運勢　雙子愛別人別忘了愛自己
  6. Jessi以被告身分現身警局！　「希望儘快找到打人的人」
  7. 連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！
  8. 《鬼們》白靈首曝醜陋新造型：犧牲一切！　敬業遭孫弄滿臉白泡
  9. 張作驥大膽啟用恐慌症演員　林政勳一舉入圍金馬最佳新人
  10. 大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366