億萬IP團隊加持　小公視接軌國際　募集共同開發動畫夥伴

記者葉文正／台北報導

連結臺灣動畫開發、製作量能與國際市場，小公視（PTS XS）攜手於 YouTube 平台收獲 150 億點擊率神曲〈Baby Shark Dance〉的國際製作公司 The Pinkfong Compnay 以及韓國EBS電視台（Korea Educational Broadcasting System）等知名團隊，打造《All Star 學齡前動畫共同開發計畫》，透過該計畫，從人才培育、共同開發到合資合製進行動畫影集製作，吸取成功IP經驗，加強臺灣動畫在全球市場上的影響力。

▲The Pinkfong Compnay 商務長Gemma Joo受邀為《All Star 學齡前動畫共同開發計畫》大師講堂授課。圖／安然製作有限公司提供 。（圖／安然製作有限公司提供）

小公視透過國際動畫頂尖公司、韓國公共電視台的合作，期待整體提升臺灣學齡前動畫的商業性與市場能見度，推廣台灣原創IP，同時讓台灣內容與國際市場接軌。《All Star 學齡前動畫共同開發計畫》公開募集動畫團隊，凡是合法立案之台灣動畫公司、行號或法人均可報名參與，入選的參賽者除了可以參與國際動畫產業講師所開的大師講堂以外，小公視也將邀請國際製作公司與香港安然亞洲製作有限公司來台與入選之團隊實體碰面，入選之企劃團隊將有機會與小公視及國際動畫公司共同開發學齡前動畫影集。

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▲The Pinkfong Compnay 內容創作主管 Hansol Park受邀為《All Star 學齡前動畫共同開發計畫》大師講堂授課。圖／安然製作有限公司提供 。（圖／安然製作有限公司提供）

《All Star 學齡前動畫共同開發計畫》自即日起開始，至10月30日公開徵求合作團隊。第一階段大師講堂講師有The Pinkfong Compnay 商務長Gemma Joo、The Pinkfong Compnay 內容創作主管 Hansol Park、韓國EBS電視台學齡前動畫製作人Jinsu Shin等黃金陣容，將與臺灣團隊分享動畫開發時必要考慮的內容及技巧，全球市場銷售策略等成功經驗。第一階段預計招募20組台灣團隊參與大師講堂，入選名單將於11月4日公布，大師講堂後將由團隊繳交之企劃案進行線上提案會評選，評估進入與國際合作單位共同開發。

▲韓國EBS電視台學齡前動畫製作人Jinsu Shin為《All Star 學齡前動畫共同開發計畫》擔任講師。圖／安然製作有限公司提供。圖／安然製作有限公司提供