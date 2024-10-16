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「木曜女神」泱泱吃燒肉穿超辣！襯衫釦子全開 低胸包不住超兇事業線

記者潘慧中／綜合報導

泱泱（吳泱潾）2017年正式成為《木曜4超玩》主持群後，就此打開知名度。平常生活忙碌的她，仍不時會在社群網站記錄工作點滴，15日更上傳一系列參加Joeman燒肉對決的側拍照，穿搭吸引大批粉絲直誇：「太辣啦！」

▲▼泱泱。（圖／翻攝自Instagram／lynnwu0219）

▲泱泱吃燒肉穿超辣。（圖／翻攝自Instagram／lynnwu0219）

照片中，可以看到泱泱紮起頭髮，化上精緻妝容，身穿牛仔短襯衫，解開所有的釦子，露出內搭白背心之外，渾圓半球、深邃事業線在鏡頭前一覽無遺，就算戴浴帽也依然不影響美貌。

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▲▼泱泱。（圖／翻攝自Instagram／lynnwu0219）

▲▼泱泱。（圖／翻攝自Instagram／lynnwu0219）

▲▼泱泱。（圖／翻攝自Instagram／lynnwu0219）

▲泱泱搞笑戴浴帽還是很美。（圖／翻攝自Instagram／lynnwu0219）

泱泱透露這是她第一次參加燒肉對決，「謝謝Joeman團隊的邀請，吃得很滿足」，也因此勾起很多以前在老乾杯打工的回憶，「回家還翻到以前在打工時期的教育資料，要背日文的菜單還有各個牛部位的介紹。」

▲▼泱泱。（圖／翻攝自Instagram／lynnwu0219）

▲泱泱受邀和Joeman一起拍片。（圖／翻攝自Instagram／lynnwu0219）

不只這樣，泱泱笑說當時還學會了一輩子受用的烤肉技巧，「自此後的中秋節從吃的人變烤的人？」儘管如此，她依然很懷念當初在燒肉店打工的時光。

▲▼泱泱。（圖／翻攝自Instagram／lynnwu0219）

▲泱泱曾在燒肉店打工。（圖／翻攝自Instagram／lynnwu0219）

泱泱IG全文：

第一次參加燒肉對決
謝謝joeman團隊的邀請
吃得很滿足
勾起好多在老乾杯打工的回憶
回家還翻到以前在打工時期的教育資料
要背日文的菜單還有各個牛部位的介紹
還有學烤肉技巧 （一輩子受用
自此後的中秋節從吃的人變烤的人？
啊啊 好懷念啊
還沒看過的朋友歡迎去看一小時的燒肉對決吃播

2.唯一一張自己拍的照片
3.狗狗太口愛
4.真的有人帶浴帽吃燒肉嗎
最後一張是當初背日文菜單一小部分
（但我不知道為什麼還硬要查英文的大腸跟橫隔膜？？？

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