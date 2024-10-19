小孟老師／10月19日星座運勢　天秤座精力旺盛「美麗邂逅」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：對產品有信心

感情：熾熱狂迷的心

財運：發展商業模式

幸運色：金色

貴人：巨蟹

小人：射手

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雙子座

工作：知曉最新訊息

感情：感情始終愉快

財運：穩妥投資理財

幸運色：玫瑰色

貴人：金牛

小人：水瓶

天秤座

工作：精力旺盛積極

感情：美麗意外邂逅

財運：小賭怡情即可

幸運色：紫色

貴人：天蠍

小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：進修補充技能

感情：肯定對方付出

財運：拓展業務範圍

幸運色：銀色

貴人：雙魚

小人：雙子

金牛座



工作：得到新的技術

感情：兩人同時成長

財運：財富充裕幸福

幸運色：紫色

貴人：獅子

小人：巨蟹

處女座

工作：減少工作負荷

感情：勇於表達情感

財運：得到投資時機

幸運色：紅色

貴人：魔羯

小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座

工作：勇敢面對挑戰

感情：夫妻尊重彼此

財運：靈活掌握賺錢

幸運色：紅色

貴人：射手

小人：獅子

天蠍座

工作：勇於創造願景

感情：平衡美好狀態

財運：新的投資消息

幸運色：綠色

貴人：牡羊

小人：魔羯

雙魚座

工作：不急躁有進展

感情：積極表達關心

財運：管理現金支出

幸運色：咖啡色

貴人：雙子

小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：獲得工作平衡

感情：凡事雨過天晴

財運：瞭解投資方向

幸運色：藍色

貴人：天秤

小人：雙魚

獅子座

工作：趕小人遇貴人

感情：彼此包容理解

財運：高額投資獲利

幸運色：金色

貴人：水瓶

小人：天秤

射手座

工作：工作態度認真

感情：互相支持鼓勵

財運：善用市場行銷

幸運色：白色

貴人：處女

小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。