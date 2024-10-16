製作人張智皓走的突然　馬妞忍淚不止　「3、4月還看到他」

記者葉文正／台北報導

《壽星大發》製作人張智皓昨天（15日）晚上11點多因中風病逝，享壽60歲，外界震驚，家屬不敢驚動他近90以上高齡老爸，連他所屬的教會也不知他走了，藝人好友馬妞哽咽，並證實說：「對，他弟弟跟我說，他昨晚走了。」

▲張智皓突然中風離世。（圖／翻攝張智皓臉書）

張智皓曾製作過《綜藝大集合》，也得過金鐘獎「綜藝節目獎」。馬妞表示，今年3、4月，在台中有一場春酒，和人稱皓子哥的張智皓碰面，當時他活蹦亂跳，還說想要大吃一頓，2人相約台北見。

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但馬妞也說，今年9月她接到張智皓弟弟簡訊，告知哥哥中風住院，她原本打算最近去看他，昨晚卻接到他病逝消息，馬妞表示：「很感傷，來不及見他最後一面。」看得出兩人好交情。

《綜藝大集合》在2004年獲金鐘「綜藝節目獎」，為民視拿下第1座綜藝節目金鐘獎，當時製作人是張智皓，「壽星大發」原本只是《綜藝大集合》中的一個單元，但因為收視不錯，漸漸從半小時演變為兩個小時。

張智皓當時曾表示，製作費每下愈況，叫好叫座的單元，觀眾看2小時也不嫌累，「有線頻道越來越多，改變了收視習慣，有線頻道不只要看主題，還要夠嗆、夠辣。」張智皓也認為，綜藝節目該朝主題式發展。