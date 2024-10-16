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「台灣珍奶被偷」意外引爆網友怒吼！劉思慕籲：停止網路霸凌

▲▼ 。（圖／）

▲劉思慕在節目上對於罐裝珍奶的評論，引發網友怒火，卻意外演變成網路霸凌。（圖／翻攝自tiktok）

圖文／鏡週刊

誰能想到珍珠奶茶居然引發了網路怒火？從加拿大電視節目演變成網路霸凌？這一切堪稱始料未及，只因為「罐裝珍奶」！

在加拿大製播的真人實境秀《龍穴》（Dragons’ Den）第19季節目中，請到劉思慕（Simu Liu）出任嘉賓，與其他節目固定班底擔任創投評審，幫上節目提案爭取資金的投資人打分數。結果這天來自魁北克的Bobba創辦人夫妻菲塞特（Sebastien Fiset） 和佛芮奈特（Jess Frenette），來介紹他們的罐裝珍奶點子。劉思慕在檢查他們的產品包裝後，表示拒絕，因為他們沒提到珍奶是來自台灣的創意發明，然後就帶入了自己的想法加以重新包裝，某個程度來說是犯了文化挪用的錯誤。

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這段節目片段在製作單位釋出後，很快就引發網路輿論，大家也主動去找出更多相關片段，包括2位Bobba的業者真的對珍珠奶茶一無所知，表示因為不清楚珍珠到底是怎麼做的，所以他們就想出以果汁代替做成的珍珠，覺得這樣更健康。但其實這早就有了，就是所謂的「爆爆珠」。這些言論看在亞裔觀眾眼裡，真的是氣到快吐血。

也許不見得每個人都能理解珍奶到底是怎麼來的，但是劉思慕發言當中的「文化挪用」這幾個關鍵字，很快就引來網友的攻擊，讓Bobba官方不得不在社群媒體上道歉，「我們無意暗示我們的產品，比傳統的珍珠奶茶更好。」節目中唯一通過他們提案、願意投資他們的加籍印度裔創投家閔哈絲（Manjit Minhas），社群媒體也被網友洗版，讓她不得不發表聲明，表示經過調查跟思考後，撤回對Bobba的投資。

因為網友的怒火徹底爆發，乃至於對案主的各種死亡威脅也曾出不窮，劉思慕也在社群媒體上呼籲大家冷靜，「我想說的是，我們碰上一個關於文化挪用案例的討論，究竟該怎麼定義，什麼叫做剝削、什麼叫做致敬，什麼才叫做尊重，究竟什麼是界線。順帶一提，當天的談話討論卻引發了來自不同社群的正面積極與支援的聲浪，我對此覺得無比感激。」

但他同時也強調，停止對於節目中相關人士網路霸凌，「同時，我也知道提案人收到很多死亡威脅跟騷擾，這些行為到頭來是不對的，只是無止盡的霸凌是錯的、動輒威脅這樣是不對的，即使在網路上也不可以。」與其把所有的力氣拿來罵人，他認為這會失去此一事件所能帶來的正面意義，「就是我們該教育大眾，讓世界變好，讓大家都意識到，從文化角度來看，某些事情是不對的。」

至於網友攻擊節目當天其他的評審，採取漠視的態度，劉思慕對此也解釋，「不管大家在攝影機前說了什麼，或者沒說什麼，其實我們在休息室的時候，大家都說了很多、也都傾聽對方的意見，『我想多聽你這方面的想法，多跟我說。』但很可惜這些沒有被拍下來。」

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