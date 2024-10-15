高雄計程車「開後車廂要+10元」！　劉涵竹驚：第一次知道

記者劉宛欣／綜合報導

前美女主播劉涵竹近年成為節目《小姐不熙娣》班底，因甜美形象圈粉不少人，平時也會在社群分享日常，15日她在臉書上分享了一段在高雄搭計程車的經歷，近日結束高雄的工作，提著行李箱攔了計程車準備趕回台北，當她下車準備找錢時，司機表示由於她打開後車廂放行李，必須加收10元，她當時雖有些訝異，但趕著搭高鐵，便沒有多作爭論。

▲劉涵竹經常透過社群分享日常。（圖／翻攝自劉涵竹臉書）

後來，劉涵竹在高鐵上查詢發現，原來高雄和台南的確有規定，乘客若使用後車廂放行李，計程車司機可以加收10元服務費。劉涵竹坦言，自己作為土生土長的高雄人，從未聽說過這項規定，當下確實有些錯愕，還一度懷疑自己被「坑」。但她隨後也反思，認為許多年長的司機幫忙搬運行李時，確實有體力上的負擔，因此多收10元也是合情合理。

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▲劉涵竹先前不知道台南、高雄計程車開後車廂要收費。（圖／翻攝自劉涵竹臉書）

劉涵竹的這段分享引發了許多網友的討論。她也表示，台灣各地的生活和物價水平不同，甚至連計程車的收費規定都有差異，這樣的小差異引發她深思。有網友表示「別跟每天辛苦開車的司機計較這種小錢，寬宏大量，有愛最美」，她則回覆「不是計較10元多少的問題，而是沒想到有這樣的規定」。