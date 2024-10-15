黃曉明女友評論伍佰的歌「猥瑣」！　陸網氣炸：沒文化別裝高級

記者劉宛欣／綜合報導

自中國大陸網紅葉珂與男星黃曉明公開戀情後，相關傳聞層出不窮，不時就會登上熱搜。15日她又被網友抓出一番爭議發言，原因是她在開直播講述某一次生日派對過程時，竟直言歌手伍佰的歌「很猥瑣」，讓廣大網友聽了相當傻眼，批評「沒文化就別裝高級」。

▲葉珂認愛黃曉明後話題不斷。（圖／翻攝自葉珂微博）

葉珂近日在開直播時，講起了某次辦生日派對時的趣事，從網友截取的片段中可以看到，她表示「其實我這個人不是那種很作的人」，那次過生日，朋友們晚到，她自己先進到包廂開始唱歌，說道「就很放肆的唱歌。唱伍佰那些猥瑣的歌，還有張惠妹，我根本唱不上去，還唱了〈今天你要嫁給我〉之類很丟人的曲目。」之後好友們準時推著蛋糕進場，她才知道大家在外面聽她自己唱了20幾分鐘的歌，讓她直呼「一堆人很安靜地聽我在裡面唱很丟人的歌」。

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▲葉珂評論伍佰的歌「猥瑣」。（圖／翻攝自微博）

片段曝光後，「葉珂評論伍佰的歌」衝上微博熱搜，中國大陸網友紛紛傻眼罵道「我只覺得黃曉明娶了她，是2024最大的笑話沒有之一」、「真的兩眼發昏，她不會覺得自己很幽默吧？」、「又說伍佰的歌猥瑣，又說今天你要嫁給我丟人」、「沒文化是這樣的」、「感覺她的表達能力不是很高」、「沒文化別裝高級」、「瘋了嗎」，討論相當熱烈。

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