《黑白大廚》第2季「已邀《地獄廚房》戈登拉姆齊」！　製作人親證實

記者劉宛欣／綜合報導

風靡全球的南韓料理實境節目《黑白大廚：料理階級戰爭》15日一早宣布確定製作第二季，節目自9月上線以來，持續引發話題熱潮。第二季預計於明年（2025年）下半年播出，製作團隊由原班人馬回歸，製作人開心表示：「感謝觀眾的支持讓我們能繼續製作第二季，我們將竭盡全力回應大家的期待與愛護。」還透露第二季最想邀請參賽的就是《地獄廚房》的戈登拉姆齊。

▲《黑白大廚：料理階級戰爭》深受全世界觀眾喜愛。（圖／翻攝自海報）



《黑白大廚》製作人金學民最近表示，最希望看到的就是觀眾敲碗推出第二季，沒想到現在真的實現了，讓他感到非常感激。此外，他還提到目前第二季的具體內容尚未決定，但他認為第一季的評審白種元、安成宰，必須要繼續參與，製作公司也證實「正在積極討論中」，他透露第一季結束後，便開始收到許多人表達參加第二季的意願，讓他感到相當新奇。

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▲《地獄廚房》戈登拉姆齊是第二季首要邀請對象。（圖／翻攝自X）



另一方面，製作人還指出，第二季的首選邀請對象，就是透過《地獄廚房》系列走紅的世界知名廚師戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）。他開玩笑說：「拉姆齊參加過很多節目擔任評審，我們認為這次他可以試著參加比賽，所以第一季一上線，我們就馬上聯繫了戈登拉姆齊的公司。」證實已經正式向戈登拉姆齊方提出邀約。