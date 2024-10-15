ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

徐凱希坦承分手百億男友　凍卵43顆　分手原因曝光

記者葉文正／新北報導

《天才衝衝衝》助理主持人徐凱希，去年被拍到與百億身家家族邱姓男友交往，之後甜蜜認愛，事隔一年，她今天現身Pelly Flop餐廳開幕記者會，被問到情事，徐凱希坦承已經在去年底與邱柏翰退回朋友關係，目前單身。

▲徐凱希今天出席活動。（圖／記者葉文正攝）

▲徐凱希今天出席活動。（圖／記者葉文正攝）

至於為何會與邱柏翰退回朋友關係？徐凱希透露：「我們沒有交惡，但我很忙，沒有時間陪伴，所以另一半就會很可憐，畢竟演藝圈有一點成績了，會很想要把握這機會，雖然已到適婚年齡，但我不會將就這些事情(結婚懷孕等)，時間到了自然會走到你想要的路。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲徐凱希今天出席活動。（圖／記者葉文正攝）

▲徐凱希坦承已分手百億男友。（圖／記者葉文正攝）

徐凱希也談到兩人相處狀況：「他對我非常照顧，也是很好的人，未來會發生什麼事不知道，人會轉變，所以也不會說死，一切都開放回答。我們還是會有聯絡，而且我買房後反而會比較喜歡待在家裡，太晚也不會出去。」

▲徐凱希今天出席活動。（圖／記者葉文正攝）

▲徐凱希即將到韓國。（圖／記者葉文正攝）

而她目前已36歲，已過適婚年齡，她也說：「之前已凍了40幾顆卵，所以不會急著做這件事，一切都要以自己最舒服狀態為主，即便未來後悔也是自己的決定，決定後再進去做，才會完全進入狀態，要給自己很多心理狀態，我也是小工作狂，有工作才會有成就感。」

今天為餐廳開幕站台，徐凱希也說，「其實是哪邊有好吃的我就去，跟著美食跑全世界，最近要去韓國跑《黑白大廚》行程，有些要現場排隊，幸好已訂到兩間，因為最熱門的都訂不到，總共要吃三到四間，準備在首爾停留四天三夜，有一間日式的，還有一間無菜單阿姨，在市場內，也要去吃中華料理女王，那個也是現場候位，還有藝人好友同行。」

徐凱希說，自己平常也會做菜，因為房子交屋後，自己住就會很想做飯，但前陣子暴肥，慘受網友抨擊，有到50公斤，畢竟152公分的身高，胖一點就會明顯，但現在有成就感，可能年紀到了，代謝變差，食量又很大，還是照以前食量去吃，就會慢慢變胖。

提到最近徐乃麟與楊繡惠的風波，徐凱希說：「乃哥把我當女兒，節目都是開玩笑為主，回去後才知道，原來繡惠姊有不開心，不過演變成這樣也是開心結局，還原狀況其實都是節目效果。城哥也會唸表現不OK的人，像文綺也會被做效果，有時候我表現不好，城哥就會說要我去查字面的意思，他是恨鐵不成鋼，他們都是嚴厲又慈祥，我像他們女兒蠻幸福。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

推薦閱讀

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！　公司設砲房騙女員工賣身

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！　公司設砲房騙女員工賣身

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發聲了

明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發聲了

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

徐凱希坦承分手百億男友　凍卵43顆　分手原因曝光

徐凱希坦承分手百億男友　凍卵43顆　分手原因曝光

「已購買小孩愛吃」沒聽過代表老了！　2024最夯10大流行語一次看

「已購買小孩愛吃」沒聽過代表老了！　2024最夯10大流行語一次看

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

Hanni國會落淚！ 　「不是第一次被無視」：HYBE真的不喜歡我們

Hanni國會落淚！ 　「不是第一次被無視」：HYBE真的不喜歡我們

韓女歌手罹舌癌3期「竟是蛀牙害的」！癌細胞擴散　切除舌頭淋巴慘失聲

韓女歌手罹舌癌3期「竟是蛀牙害的」！癌細胞擴散　切除舌頭淋巴慘失聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！　公司設砲房騙女員工賣身

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發聲了

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

徐凱希坦承分手百億男友　凍卵43顆　分手原因曝光

「已購買小孩愛吃」沒聽過代表老了！　2024最夯10大流行語一次看

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

徐凱希, 榮安邱

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蔡允潔爆對老公下體過敏「進去就痛」！　排斥身體接觸：真的很害怕做
  2. 2024下半年必看「黑馬古裝愛情陸劇」　張晚意愛上妹妹大談禁忌戀
  3. 林襄認啦啦隊生涯「支離破碎又重建」！　感性吐焦慮茫然心境
  4. 台越混血「拿到身分證」入圍金鐘：我是台灣人　雷嘉汭無法平常心
  5. 《黑白大廚》第2季「已邀《地獄廚房》戈登拉姆齊」！　製作人親證實
  6. 金友莊4年後暫離台灣　美女女兒也帶去　宣布買下曼谷新宅
  7. 民視八點檔加入帥哥新血！　海歸醫生「相親對象是男的」鬧烏龍
  8. 導演鍾孟宏為新作「登門拜訪」親邀演員：沒他不知能找誰
  9. 視網膜金鐘公約發狂語「喝香菜檸檬汁」　大霈當場一聽傻眼了！
  10. 葉瑋庭混血二寶出生了！　怕漏掉張惠妹大巨蛋：溢奶也要跟

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366