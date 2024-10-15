徐凱希坦承分手百億男友　凍卵43顆　分手原因曝光

記者葉文正／新北報導

《天才衝衝衝》助理主持人徐凱希，去年被拍到與百億身家家族邱姓男友交往，之後甜蜜認愛，事隔一年，她今天現身Pelly Flop餐廳開幕記者會，被問到情事，徐凱希坦承已經在去年底與邱柏翰退回朋友關係，目前單身。

▲徐凱希今天出席活動。（圖／記者葉文正攝）

至於為何會與邱柏翰退回朋友關係？徐凱希透露：「我們沒有交惡，但我很忙，沒有時間陪伴，所以另一半就會很可憐，畢竟演藝圈有一點成績了，會很想要把握這機會，雖然已到適婚年齡，但我不會將就這些事情(結婚懷孕等)，時間到了自然會走到你想要的路。」

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▲徐凱希坦承已分手百億男友。（圖／記者葉文正攝）

徐凱希也談到兩人相處狀況：「他對我非常照顧，也是很好的人，未來會發生什麼事不知道，人會轉變，所以也不會說死，一切都開放回答。我們還是會有聯絡，而且我買房後反而會比較喜歡待在家裡，太晚也不會出去。」

▲徐凱希即將到韓國。（圖／記者葉文正攝）

而她目前已36歲，已過適婚年齡，她也說：「之前已凍了40幾顆卵，所以不會急著做這件事，一切都要以自己最舒服狀態為主，即便未來後悔也是自己的決定，決定後再進去做，才會完全進入狀態，要給自己很多心理狀態，我也是小工作狂，有工作才會有成就感。」

今天為餐廳開幕站台，徐凱希也說，「其實是哪邊有好吃的我就去，跟著美食跑全世界，最近要去韓國跑《黑白大廚》行程，有些要現場排隊，幸好已訂到兩間，因為最熱門的都訂不到，總共要吃三到四間，準備在首爾停留四天三夜，有一間日式的，還有一間無菜單阿姨，在市場內，也要去吃中華料理女王，那個也是現場候位，還有藝人好友同行。」

徐凱希說，自己平常也會做菜，因為房子交屋後，自己住就會很想做飯，但前陣子暴肥，慘受網友抨擊，有到50公斤，畢竟152公分的身高，胖一點就會明顯，但現在有成就感，可能年紀到了，代謝變差，食量又很大，還是照以前食量去吃，就會慢慢變胖。

提到最近徐乃麟與楊繡惠的風波，徐凱希說：「乃哥把我當女兒，節目都是開玩笑為主，回去後才知道，原來繡惠姊有不開心，不過演變成這樣也是開心結局，還原狀況其實都是節目效果。城哥也會唸表現不OK的人，像文綺也會被做效果，有時候我表現不好，城哥就會說要我去查字面的意思，他是恨鐵不成鋼，他們都是嚴厲又慈祥，我像他們女兒蠻幸福。」