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理想混蛋迎成軍7週年　團員竟說「不想更緊密」：好危險

記者蔡琛儀／台北報導

人氣樂團理想混蛋喜迎成團七週年，在這個極具意義的時刻，驚喜推出單曲〈頑強〉，詮釋對抗現實、永不服輸的精神，MV請到輔仁大學競技啦啦隊合作拍攝，他們還體驗了經典動作「電梯」被隊員們舉上天，邊發抖邊唱歌鍛鍊膽量：「畢竟我們未來的目標是小巨蛋演唱會，如果有要吊鋼絲全場飛來飛去，也是要先練習一下高度吧！」

▲▼理想混蛋〈頑強〉。（圖／何樂音樂提供）

▲理想混蛋推出成軍7週年單曲〈頑強〉。（圖／何樂音樂提供）

回顧這一路上四個人所經歷的一切，有過光榮時刻、也有失落瞬間。對於團體走來不易，是否會覺得有7年之癢？可沛形容：「應該是越來越緊密，不過看我們今年生日互整的強度，真的是也不要再更緊密了！好危險！」

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阿哲認為：「我覺得沒有所謂的七年之癢，越久越覺得珍貴、更加珍惜。」雞丁則說：「七年好像一下子就過了，說真的沒有什麼『癢』的感覺，但是想到未來還有很多有趣的計畫、跟團員一起挑戰更大的舞台，就覺得心癢癢。」建廷打趣說：「好像不會癢欸，癢就抓一抓就好了，小事~倒是越來越放鬆，可以很自在的面對各種大小事，知道遇到困難總會有人在！」

▲▼理想混蛋〈頑強〉。（圖／何樂音樂提供）

▲理想混蛋找來輔大競技啦啦隊出演MV。（圖／何樂音樂提供）

回想七年來最難忘的畫面，阿哲笑說:「有一次演出的安可橋段，我們整團cosplay鬼滅之刃的角色，中二感爆棚，很滿足！」可沛相當念舊 :「最印象深刻的還是我們最一開始還是學生的時候，擠在小小的吉他社辦公室裡面練習的畫面。」雞丁難忘北流演唱會，「我感動哭了，四個人很有默契瞬間地抱在一起。粉絲都說我們是抱抱天團！」建廷則默默收藏每場演出最後的大合照。

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