ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫燕姿官宣了！　演唱會場次、日期終於曝光「確定有台灣場」

記者蔡琛儀／台北報導

天后孫燕姿昨無預警宣布，將舉辦「就在日落以後」巡迴演唱會，今早也公布，演唱會將在2025年起跑，首站為4月5、6日的家鄉新加坡站，緊接著上海、深圳、北京、南京、重慶，其他像是台灣、馬來西亞、香港等地也都在計畫中，讓粉絲驚喜不已。而台灣場更是睽違十年的演出。

▲▼孫燕姿宣布演唱會2025年起跑。（圖／Make Music提供）

▲孫燕姿宣布演唱會將從2025年起跑。（圖／Make Music提供）

孫燕姿表示，「現在大部份還是前期作業，但是要說到籌備的話，其實我們『就在日落以前』即已經開始了，陸續進入密集籌備時會再和大家更新，一有消息就會跟大家分享！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫燕姿原本2020年要展開「就在日落底前」巡演，無奈當時遇到疫情，計畫胎死腹中，如今終於確定重新展開演唱會，明年也是她出道25週年，她笑說「開演唱會這件事，大家覺得是我擅長的，也知道我出來的時候，歌迷一定是準備好的。」

▲▼孫燕姿宣布演唱會2025年起跑。（圖／Make Music提供）

▲孫燕姿明年將迎接出道25年。（圖／Make Music提供）

談到演唱會主題，她形容自己的日落，是一個字「緩」，她發現了生活中其實沒有絕對，只想體現當下與過程，把現階段最好的給大家，並坦然著面對自己不會總在往前推進，她表示， 「活著就是和大家一起，像百川的河流一起流進大海。不同階段的角色，讓我更感覺到每一個連著的感受。迫不及待跟著大家一起開心，一起流淚，一起釋放，說到這自己都有點感動！」

昨日釋出的演唱會影像，導演融入了相機、電視和孫燕姿的結合，傳遞著曾經創造的那些美好，之於一個世代的影響力；接著，她與生俱來的速度感，一路奔跑從棚內到遼闊的草原，象徵著過去不斷的追求與嚮往，穿梭沿途風景是光亮與暗影的累積，拍攝當天現場的化妝師、髮型師、攝影師、司機等人也都是一路合作相伴迄今的夥伴。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

推薦閱讀

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！　公司設砲房騙女員工賣身

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！　公司設砲房騙女員工賣身

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

「已購買小孩愛吃」沒聽過代表老了！　2024最夯10大流行語一次看

「已購買小孩愛吃」沒聽過代表老了！　2024最夯10大流行語一次看

柯震東婚禮跳16蹲「隔天不能起身」！　急cue坤達：幹嘛叫我上台啦

柯震東婚禮跳16蹲「隔天不能起身」！　急cue坤達：幹嘛叫我上台啦

韓女歌手罹舌癌3期「竟是蛀牙害的」！癌細胞擴散　切除舌頭淋巴慘失聲

韓女歌手罹舌癌3期「竟是蛀牙害的」！癌細胞擴散　切除舌頭淋巴慘失聲

朱芯儀罹癌「蕭敬騰夫婦第一個知道」　曝他們暖舉：心意無價

朱芯儀罹癌「蕭敬騰夫婦第一個知道」　曝他們暖舉：心意無價

明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發聲了

明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發聲了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！　公司設砲房騙女員工賣身

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

「已購買小孩愛吃」沒聽過代表老了！　2024最夯10大流行語一次看

柯震東婚禮跳16蹲「隔天不能起身」！　急cue坤達：幹嘛叫我上台啦

韓女歌手罹舌癌3期「竟是蛀牙害的」！癌細胞擴散　切除舌頭淋巴慘失聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫燕姿

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 台灣綜藝節目誰最夯？2024金鐘「台綜TOP5聲量」一次看　冠軍出爐
  2. 賀軍翔入圍金鐘首露面！捲性侵「整個人瘦一圈」嘆：碰到無妄之災
  3. (G)I-DLE休息室大跳「甩雞舞」！　網眼尖認出手上美食：是台灣的
  4. 美女主播全英文訪問大馬副首相！　準備兩個月扛壓力：出發前還去拜拜
  5. 明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發聲了
  6. 李洪基怒了！砲轟男團練習生「很糟糕」　羅志祥也發火：能看嗎
  7. 賈永婕赴美跑馬拉松「見全場狂喊Taiwan」哭了！　國旗穿身上3亮點曝光
  8. Jessi道歉文被批沒誠意「一看就不是本人寫」！　2013梨泰院案遭翻出
  9. 林志穎50歲了！　凍齡童顏太驚人...鬆口「超簡單回春2秘訣」
  10. 林志穎50歲啦！高中畢業照被挖出帥翻　蜆仔是高中同學

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366