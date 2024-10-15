孫燕姿官宣了！　演唱會場次、日期終於曝光「確定有台灣場」

記者蔡琛儀／台北報導

天后孫燕姿昨無預警宣布，將舉辦「就在日落以後」巡迴演唱會，今早也公布，演唱會將在2025年起跑，首站為4月5、6日的家鄉新加坡站，緊接著上海、深圳、北京、南京、重慶，其他像是台灣、馬來西亞、香港等地也都在計畫中，讓粉絲驚喜不已。而台灣場更是睽違十年的演出。

▲孫燕姿宣布演唱會將從2025年起跑。（圖／Make Music提供）

孫燕姿表示，「現在大部份還是前期作業，但是要說到籌備的話，其實我們『就在日落以前』即已經開始了，陸續進入密集籌備時會再和大家更新，一有消息就會跟大家分享！」

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孫燕姿原本2020年要展開「就在日落底前」巡演，無奈當時遇到疫情，計畫胎死腹中，如今終於確定重新展開演唱會，明年也是她出道25週年，她笑說「開演唱會這件事，大家覺得是我擅長的，也知道我出來的時候，歌迷一定是準備好的。」

▲孫燕姿明年將迎接出道25年。（圖／Make Music提供）

談到演唱會主題，她形容自己的日落，是一個字「緩」，她發現了生活中其實沒有絕對，只想體現當下與過程，把現階段最好的給大家，並坦然著面對自己不會總在往前推進，她表示， 「活著就是和大家一起，像百川的河流一起流進大海。不同階段的角色，讓我更感覺到每一個連著的感受。迫不及待跟著大家一起開心，一起流淚，一起釋放，說到這自己都有點感動！」

昨日釋出的演唱會影像，導演融入了相機、電視和孫燕姿的結合，傳遞著曾經創造的那些美好，之於一個世代的影響力；接著，她與生俱來的速度感，一路奔跑從棚內到遼闊的草原，象徵著過去不斷的追求與嚮往，穿梭沿途風景是光亮與暗影的累積，拍攝當天現場的化妝師、髮型師、攝影師、司機等人也都是一路合作相伴迄今的夥伴。