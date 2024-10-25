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毛孩家被颱風吹垮慘況曝！狗園楊媽媽淚崩下跪：我死沒關係，狗不能死

娛樂中心／綜合報導

毛孩子的家園被颱風吹垮了！十月初，山陀兒颱風重創南台灣，專門營救受難傷病流浪貓狗的「台灣動物緊急救援小組」(ARTT) 接獲求救，位於屏東東港附近的「楊媽媽狗園」受創嚴重，多處房舍被風吹垮，超過300隻狗兒遮風避雨賴以為生的家園幾乎全毀，讓園區主楊媽媽淚崩，跪求大家幫忙重建。

▲▼毛孩子的家遭颱風吹垮，屏東狗園主人楊媽媽淚崩。（圖／臺灣動物緊急救援推廣協會提供）

▲▼狗園遭颱風肆虐，毛孩的遮蔽處變得殘破不堪。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲▼毛孩子的家遭颱風吹垮，屏東狗園主人楊媽媽淚崩。（圖／臺灣動物緊急救援推廣協會提供）

台灣動物緊急救援小組表示，該組織原本就長期支助屏東楊媽媽狗園，提供飼料罐頭等援助；本次因為山陀兒颱風登陸位置離狗園很近，受到直接重創，300多隻狗兒的家園遭強風侵襲倒塌損毀，讓無助的楊媽媽流淚哭喊：「我死沒關係，狗不能死。」甚至一度下跪痛哭，令人不捨。

▲▼毛孩子的家遭颱風吹垮，屏東狗園主人楊媽媽淚崩。（圖／臺灣動物緊急救援推廣協會提供）

▲狗園主人楊媽媽淚崩盼各界協助，「我死沒關係，狗不能死」。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

台灣動物緊急救援小組獲報後，團隊成員立刻趕抵現場勘災，並出動空拍機掌握園區整體災損狀況，展開後續整建計畫，並同時在網路上啟動募資專案，獲得廣大回響。募資專案網址：https://fb.watch/v9JjBPBVbq/

▲▼毛孩子的家遭颱風吹垮，屏東狗園主人楊媽媽淚崩。（圖／臺灣動物緊急救援推廣協會提供）

▲▼楊媽媽整日在狗園裡忙進忙出。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲▼毛孩子的家遭颱風吹垮，屏東狗園主人楊媽媽淚崩。（圖／臺灣動物緊急救援推廣協會提供）

台灣動物緊急救援小組救災經驗豐富，擁有負責任與專業的工程團隊，對於每一個貓狗園區整建工程，事前都有完善規畫，施工過程也都有完整影像全紀錄，讓參與集資計畫的捐款人清楚自己的捐款確實幫助貓狗園區。該組織多年來已完成許多園區優化及整建工程，民眾都可上官網查看成果。

除了天災急難救助之外，台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」，為了讓全台灣無家可歸或在弱勢私人貓狗收容園區的的毛孩子過得溫飽，長期在網路上募集愛心、團購飼料進行助糧行動，目前每個月都固定捐出超過700萬元的飼料，分送全台逾200個弱勢貓狗收容園區，有超過3萬隻毛孩子受惠。

台灣動物緊急救援小組也提醒捐款人在捐款前應充分了解公益組織真偽，像該組織是百分之百公益非營利組織，清楚交代每一筆捐款使用流向，相關的財務報表及會計師查核報告皆公布於官網，捐款人也可隨時上網查詢自己的每一筆捐款，貫徹公開、透明的徵信作業；每一勸募案都經衛福部許可辦理，結案後也都經主管機關委託的會計師查核，並上網公開收支等相關資料。

台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」15年來已捐出超過新台幣4億元的貓狗飼料，溫飽台灣本島及離島數萬隻弱勢貓狗生命；此外，「台灣貓狗聯合勸募平台」也針對收容環境較差的園區，實施軟硬體優化工程，至今改善工程計畫已投入超過新台幣2000萬元，可算是目前全台灣最具公信力的貓狗救援公益團體。

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