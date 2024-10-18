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金鐘獎／紅毯5帥出爐！胡宇威亮相全場都尖叫　夏和熙胸肌會發光

記者王靖淳／綜合報導

第59屆金鐘獎「節目類頒獎典禮」今（18）日晚上在台北流行音樂中心登場，同樣採「派對訪區」與「禮車訪區」方式進行，由黃豪平搭檔木木（林葦妮）擔任星光大道主持人，入圍者與頒獎人盛裝出席。對此，《ETtoday星光雲》整理出1份紅毯5帥，來帶讀者一睹星光大道上的吸睛亮點。

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黃豪平

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▲▼第59屆金鐘獎戲劇類星光大道-黃豪平，沐沐。（圖／攝影中心攝）

▲黃豪平。（圖／攝影中心攝）

黃豪平穿著一套別具風格的西裝，搭配白色交錯的條紋，展現獨特的現代感和設計感。下身搭配的西裝褲則較為傳統，使用深色的格紋設計，整體感覺正式中帶有一絲創意。黃豪平腳上穿著一雙黑色的皮鞋，與整體造型相得益彰，他露出親和且自然的笑容，展現自信且活力的一面。

胡宇威

▲▼第59屆金鐘獎節目類星光大道-胡宇威。（圖／攝影中心攝）▲▼第59屆金鐘獎節目類星光大道-胡宇威。（圖／攝影中心攝）
▲胡宇威。（圖／攝影中心攝）

胡宇威穿著一套全黑西裝，搭配黑色長褲，整體造型非常簡約而大方，展現成熟穩重的風格。他的西裝前配有一個閃亮的別針，增添造型的精緻感和亮點，使整體搭配不會過於單調。他的髮型整齊，搭配自然且自信的表情，展現沉穩的氣質。

夏和熙

▲▼第59屆金鐘獎節目類星光大道-夏和熙。（圖／攝影中心攝）▲▼第59屆金鐘獎節目類星光大道-夏和熙。（圖／攝影中心攝）

▲夏和熙。（圖／攝影中心攝）

夏和熙穿著一套全黑西裝，凸顯時尚而自信的氣質，同時也展現一種低調奢華感。他配戴一副黑色框眼鏡，增添些許知性氣質，給整體造型帶來一些個性化的元素。夏和熙舉手微笑打招呼，給人一種親和且隨性的感覺，整體穿搭既不失正式感，又帶有年輕時尚的元素。

姚元浩

▲▼第59屆金鐘獎節目類星光大道-姚元浩、郭泓志、莎莎、張立東、 浩子《嗨！營業中》。（圖／攝影中心攝）

▲第59屆金鐘獎節目類星光大道-姚元浩、郭泓志、莎莎、張立東、 浩子《嗨！營業中》。（圖／攝影中心攝）

姚元浩穿著一套深紅色的雙排扣西裝，呈現一種時尚前衛的感覺。他的西裝外套設計感十足，領口寬大，同時也帶有一絲復古氛圍。下身搭配同色系的長褲，寬鬆的剪裁讓整體造型更具個性化。姚元浩微笑揮手，整體形象看起來既有型又自信，展現他獨特的時尚品味。

周予天

▲▼第59屆金鐘獎節目類星光大道-彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天《騎吧！哈林小隊》+製作團隊。（圖／攝影中心攝）
▲《騎吧！哈林小隊》製作團隊。（圖／攝影中心攝）

周予天穿著一套全黑修身西裝，襯托他的高挑身材。西裝剪裁簡潔，線條俐落，展現他沉穩且幹練的形象。他內搭一件襯衫，領口處搭配一條帶有圖案的藍色領帶，為整體造型增添一些亮點和個性，避免過於單調的黑色系搭配。周予天的表情輕鬆愉快，並以手勢展現入圍金鐘獎的開心情緒，整體造型與他的自信形象完美契合。

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