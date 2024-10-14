蕭敬騰秘戀16年無人知　王子才懂Summer昔日「護愛舉動」：原來～

記者蔡宜芳／綜合報導

金曲歌王蕭敬騰和經紀人Summer秘密戀愛16年，終於修成正果，並於13日補辦婚禮。身為婚宴賓客之一的王子（邱勝翊），14日分享多年前和蕭敬騰打球時發現的事情，至今回想起來才恍然大悟。

▲王子（右圖右）和弟弟邱宇辰（右圖左）13日參加蕭敬騰夫婦的婚禮。（圖／翻攝自Facebook／王子 邱勝翊）

王子14日在社群分享參加蕭敬騰婚宴的照片，透露10多年前和對方去打球時，看到Summer也待在場邊，「心想說『經紀人盯好緊』！」結果多年後得知兩人其實是情侶，王子也才明白：「原來～」

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對於參加這場盛大的婚禮，王子獻上祝福說：「恭喜老蕭和Summer姐，好棒的婚禮，大家都因為你們的貼心、細心而很開心！永遠幸福。」

▲王子爆料以前和蕭敬騰打球，Summer都會陪在旁邊。（圖／翻攝自Facebook／王子 邱勝翊）

此前，蕭敬騰在去年6月向Summer求婚，當時他曾提到，他和女方交往16年來只能低調，連身邊最好的朋友、家人都沒聽過他們證實戀情，他也感性告白：「現在開始，我要讓全世界知道，mama妳從來就不是一個人，我要替妳分擔妳的辛苦，希望這一天沒有讓妳等太久。」