陳怡蓉輔大織品畢業「把6歲女兒畫入作」　竟被本人嫌棄不夠像！

記者黃庠棻／台北報導

聖緹雅醫療集團跨入11週年，董娘陳怡蓉構思獻給貴賓的紀念禮物，注意到現今代表人與人互動珍貴的郵票，於是結合中華郵政人權郵票，親手繪製4款的郵摺卡片及明信片，包括世界人權宣言、消除婦女歧視、兒童權利公約、身心障礙權利4個主題。

▲陳怡蓉繪製人權郵票。（圖／聖緹雅醫療集團提供）

其中「兒童權利公約」的卡片是以她6歲女兒為範本，「從頭髮顏色到衣服穿搭，都是她本人指示的，身為媽媽本人不想干涉太多，因為她有權利擁有自己的看法跟喜好。」女兒前後要求她改了6次才定案。

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▲陳怡蓉繪製人權郵票「兒童權利公約」。（圖／聖緹雅醫療集團提供）



講起郵票，陳怡蓉透露小時候收集過，但長大後愈來愈少接觸，最常收到的實體信可能是百貨公司周年慶廣告。不過，有朋友在她每年生日都會很有心地寫信寄給她，也有朋友出國就會寄來貼上異國郵票及郵戳的信給她，坦言「以前是很日常的郵票，現在難得才會收到，所以更覺得珍貴。」

▲陳怡蓉繪製人權郵票。（圖／聖緹雅醫療集團提供）



陳怡蓉說圖裡的小女孩是她以6歲女兒為形象而畫，但女兒對於畫中的自己，從髮型、服裝、臉蛋到胖瘦都逐一要求，持續提出「不夠像」的意見，她笑說「身為媽媽本人不想干涉太多，因為女兒有權利擁有自己的看法跟喜好。」

▲陳怡蓉繪製人權郵票。（圖／聖緹雅醫療集團提供）



繪畫「世界人權宣言」主題時，陳怡蓉的概念是，每一個人在這世上都是獨立個體，擁有不被控制的權利，所以畫出一隻飛舞在雲裡的蝴蝶，象徵自由飛翔。「消除婦女歧視」則因許多地方至今仍存在對女性的歧視，女性要肯定自身價值，圖裡的花，就是象徵女性的力量。「身心障礙權利」的概念是將舊有偏見及忽視化做仙人掌的刺，是蝴蝶難以融入社會的阻礙；但有一株沒刺的仙人掌是少數的善意，希望關懷身心障礙朋友的善意能愈來愈多。

▲陳怡蓉繪製人權郵票「世界人權宣言」。（圖／聖緹雅醫療集團提供）



陳怡蓉大學就讀織品服裝系時經常接觸美術相關技藝，成為聖緹雅醫療集團董娘之後，她一直看顧研究集團從室內到制服的各種視覺呈現，女兒彷也遺傳她的天分，喜歡畫畫，常拿著繪畫本，一有靈感就畫。女兒上畫畫課，她也彷彿重新溫習一般跟著聽老師講解。

▲陳怡蓉繪製人權郵票。（圖／聖緹雅醫療集團提供）