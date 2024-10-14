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黃鴻升小鬼「這4年」一直都在！《綜藝玩很大》隊服每件都有他

記者許逸群／台北報導

外景節目《綜藝玩很大》迎來10周年，月底將出發土耳其錄製，主持群吳宗憲、KID與坤達今（14日）出席記者會分享心情。訪過問過程中，意外聊到錄影時的衣服，提到衣服上的徽章，是前戰友小鬼（黃鴻升）的設計，且無論哪一隊，每件衣服上都有。

▲▼吳宗憲、KID、坤達《綜藝玩很大》十週年記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲《綜藝玩很大》10周年記者會。（圖／記者湯興漢攝）

吳宗憲透露，10年前開創《綜藝玩很大》時曾說過，要立下台灣綜藝節目的創舉，如今確實已闖出一番名堂，不僅即將前進土耳其，下個月也要舉辦粉絲見面會。他感慨表示，KID已從當初的CIRCUS成員，變成花蓮之光；雖然沒有多提到小鬼（黃鴻升），但他也說：「我們跟小鬼永遠都同在。」

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▲▼吳宗憲、KID、坤達《綜藝玩很大》十週年記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲《綜藝玩很大》吉祥物首次亮相。（圖／記者湯興漢攝）

節目中「玩娃」吉祥物首次亮相，現場也特別布置了土耳其最聞名的熱氣球。而節目走過10個年頭，吳宗憲表示當初就承諾這節目要遊歷全世界，也經歷過不同主持人，但至今大家都懷念小鬼，連現在穿的T恤都還有小鬼設計的小蘋果圖案。

《綜藝玩很大》今年該節目依舊不惜成本，即將前往距離8500公里、橫跨歐亞兩洲的特色國家土耳其拍攝，期望帶領觀眾用不同角度看世界。

▲▼吳宗憲、KID、坤達《綜藝玩很大》十週年記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲這幾年來，節目的每件隊服上都有黃鴻升設計的「小蘋果」徽章。（圖／記者湯興漢攝）

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綜藝玩很大, 吳宗憲, KID, 坤達, 黃鴻升, 小鬼, 玩很大

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