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徐乃麟、楊繡惠要同台了！「世紀破冰」時間點曝光　心路歷程一次說明白

記者孟育民／台北報導

綜藝《天才衝衝衝》日前爆發錄影爭議，楊繡惠落淚控訴被主持人徐乃麟羞辱，後來因為曾國城開導後態度軟化，雙方隔空喊話和解，而今（13日）東風衛視《挑戰吧大神》預告明將舉辦記者會，如今兩次終於要公開同台了。

▲▼楊繡惠隔空回應徐乃麟 。（圖／讀者提供、翻攝自臉書）

▲徐乃麟、楊繡惠明天要同台了。（圖／讀者提供、翻攝自臉書）

楊繡惠將上徐乃麟主持的節目，兩人互動掀起外界關注，電視台發聲：「東風衛視《挑戰吧大神》明天將舉辦特別記者會，現場將有主持人徐乃麟與節目來賓楊繡惠出席，並針對近期備受關注的和解事件做出說明。這是兩位藝人在事件後首次共同公開出席，將分享心路歷程及未來合作計畫。」

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▲鬼才阿水談論楊繡惠與徐乃麟的風波。（圖／翻攝自鬼才阿水臉書）

▲兩人世紀破冰 。（圖／翻攝自臉書）

徐乃麟先前記者會表示：「我徐乃麟，心直口快，從來不記仇，繡惠也不用道歉，過了就沒事了，也希望妳再來《天才衝衝衝》，跟妳鬥嘴很好玩，要吃我豆腐儘量吃，老豆腐還有人吃，也很開心。」並希望和楊繡惠的風波可以告一段段落，「楊繡惠不要討厭我，我可以道歉，我都65歲，妳都要60歲了，徐乃麟什麼大風大浪沒見過，我跟唐從聖道歉超多次，再道歉有什麼關係嗎？」

對此，楊繡惠則隔空回應：「謝謝乃哥大度，他邀請我去《天才衝衝衝》，我一定會去的。我現在知道乃哥的個性了，平常都是在節目上互動，私下比較沒有接觸，有時候誤會他的意思，城城哥也有跟我說很多他的個性。我也當然不會討厭他，事情發生每晚都看麻將節目，我現在已經重建我的心靈 ，知道大哥是開玩笑的，一切相安無事，我還是會很尊敬乃哥的，謝謝乃哥。」

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楊繡惠, 徐乃麟, 天才衝衝衝

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