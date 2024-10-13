《順風》朴英奎痛失22歲兒子　「AI復原成年照」他痛哭：是我想像的長相

記者吳睿慈／綜合報導

南韓長篇喜劇《順風婦產科》捧紅多位主演，飾演「美月爸爸」的演員朴英奎誇張爆笑的演技深植人心，至今都是觀眾心中的經典。只是他的兒子2004年遇上死亡車禍，生命永遠停在22歲，他受到極大打擊，同時暫停一切演藝事業，過了20年才將傷痛慢慢放下，12日出演節目聊起驟逝的愛兒，看到製作單位利用AI模擬長大後的孩子，他當場痛哭失聲。

▲兒子離開之後，朴英奎坦言數度想輕生。（圖／翻攝自KBS）



朴英奎2004年把22歲兒子送去美國留學，父子分開前，兒子抱著他告白「爸爸，我愛你」，怎料那是小孩留下的最後一句話，沒多久後，他接到兒子在美遇上死亡車禍的消息，兒子被友人騎車載著，迎面撞上一台車，搶救無效，得年22歲。

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打擊過大的朴英奎幾乎中斷演藝事業，消失在幕前許久，他坦言數度想尋死，「我活著的理由沒有了，只想到天上見見兒子」，他整天借酒消愁，最後一部作品停在2004年的古裝劇《海神》，直到5年後才慢慢振作，2009年後斷斷續續以「客串」的方式回到小螢幕。

▲朴英奎得獎感言獻給兒子。（圖／翻攝自KBS）



後來得獎時，他把感言獻給已逝兒子：「只要迎來這樣的好事，我就會特別想念在天上的兒子，我努力淬煉磨練地發光，如果發光了就能照到天上，當你想念爸爸的時候看著那束光快點來找我。」

▲朴英奎看到與兒子年紀相仿的男生，逢人就問「你幾歲」。（圖／翻攝自KBS）



痛失兒子20年，朴英奎登上節目首度對外揭開心中傷疤，只要遇到看起來與兒子年紀相仿的男生，他就會詢問「你幾歲？我兒子如果長大了應該看起來跟你差不多」，製作單位為了他利用AI重擬兒子的41歲照片。

▲製作單位利用AI還原41歲的兒子成人照，朴英奎看到照片崩潰痛哭。（圖／翻攝自KBS）



朴英奎收到的照片裡，兒子有著濃眉大眼、長相成熟，看著自己與41歲兒子的合照，他的情緒再也沒忍住，當場痛哭失聲，向製作單位表達感謝，哭著表示：「真的長得很像，這是我想像中（兒子）的樣子，這是我收過最棒的禮物了。」一席話全場都哭了。

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