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吹牛老爹案律師質疑「關鍵證據」不正當！檢方法庭開嗆　審判日期曝

記者劉宛欣／綜合報導

美國饒舌歌手「吹牛老爹」（Sean ”Diddy” Combs）近期因涉及性販賣被捕，並被多人控訴性侵，引起輿論譁然。對此，曼哈頓聯邦法院於10月10日宣布，吹牛老爹的案件將於2025年5月5日開庭審理，他涉嫌多年來在合作夥伴和員工的幫助下，脅迫、虐待女性，甚至涉及綁架、縱火和暴力行為。檢方更斥責他利用地位和權力，對受害者施加恐懼和壓力，要求她們保持沉默。

▲▼美國饒舌大咖「吹牛老爹」（Diddy）2016年毆打前女友凱西·溫德拉（Cassie Ventura）的監視器畫面流出。（圖／達志影像／美聯社）

▲吹牛老爹的審判將於明年5月進行。（圖／達志影像／美聯社）

根據外媒報導，檢方在法庭上透露，吹牛老爹的律師試圖以政府洩露訊息為由，排除一「關鍵證據」。該證據是一段拍攝於2016年的影片，錄下了吹牛老爹在洛杉磯一家飯店走廊中對前女友、R&B歌手Cassie施暴，辯護律師指出該影片在5月被CNN播出，由美國國土安全部洩露，公開播出已經嚴重影響到審判公正性。

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▲2017年全球最賺錢名人，吹牛老爹贏了碧昂絲。（圖／達志影像）

▲吹牛老爹涉嫌多起案件。（圖／達志影像／美聯社）

然而，檢方強烈反駁了律師主張，強調檢方並未洩露任何訊息，並指出：「這些指控毫無根據。」批評吹牛老爹方純粹是想排除不利證據，此外，檢方還提到，在對吹牛老爹的住所和私人機場進行突襲搜查時，查獲了大量電子設備，其中包含90TB以上的數據，這些證據將在審判中發揮關鍵作用。

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