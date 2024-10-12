ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

梁文音花1.5個月「體脂26 ⭢19」　深V炸出超猛胸肌線...暴瘦畫面曝

記者蔡琛儀／台北報導

梁文音出道16年，今（12日）首度在台北國際會議中心開唱，原本身材就結實的她，透過少吃碳水化合物搭配有氧運動，1個半月內讓體脂肪從26掉到19，今晚開唱時她穿上一身紫色紡紗長裙，胸前的深V露出驚人的「胸肌線」；不過梁文音唱到〈分手後不要做朋友〉時，忍不住哽咽落淚，「遇見這張專輯，才意識到分開是很痛的，希望大家可以誠實的面對自己，好就好、不好就不好，謝謝大家和我一起完成。」

▲▼梁文音演唱會。（圖／環球提供）

▲梁文音露出驚人的「胸肌線」。（圖／環球提供）

演唱會以通勤、一個人的房間、夢境、KTV、戶外和演唱會6大空間轉移，刻畫情歌與日常的緊密連結。開場時，梁文音以〈寂寞之光〉和〈最幸福的事〉詮釋通勤空間屬於自己的小確幸，畫面一轉，來到1個人房間的空間，梁文音一連演唱〈情人知己〉、〈初戀〉與新歌〈慢一點〉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她也特別準備「部落情歌大賽」橋段，透過串場VCR展現小時候「情歌」與父母的關係，重現爸爸帶著她去部落唱投幣式卡拉OK的場景，更和嘉賓Ponay接力演唱，但她熱舞時，身上的甲片不慎噴飛，Ponay笑虧：「不要刺到我就好。」兩人對唱〈無言的結局〉時，一下貼身勾腿性感合舞，一下上演你追我跑的戲碼，笑翻全場，梁文音說，前陣子因颱風，Ponay光是從台東上來彩排就很艱辛，Ponay嘴甜表示：「為了妳，走路上來也可以。」

▲▼梁文音演唱會。（圖／環球提供）

▲梁文音與好友Ponay合唱。（圖／環球提供）

敬業的她，演唱會結束後還繼續「加班」舉辦會後簽名會，並堅持簽到最後一刻，梁文音搞笑放話：「會簽到熄燈被趕出去為止。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

推薦閱讀

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

陳小春「斷崖式衰老」照瘋傳！　臉上爬一條條皺紋…網驚：像77歲

陳小春「斷崖式衰老」照瘋傳！　臉上爬一條條皺紋…網驚：像77歲

汪建民明告別式「8年女友突刪光社群」！傳曾幫他處理債務　遭債主找上門

汪建民明告別式「8年女友突刪光社群」！傳曾幫他處理債務　遭債主找上門

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

新娘遭毒閨蜜假哭出賣「當過AV女優」！　超婊1句話讓新郎當場綠爆

新娘遭毒閨蜜假哭出賣「當過AV女優」！　超婊1句話讓新郎當場綠爆

看何妤玟寫真「金鐘演員手插口袋上下動」！她全程目擊羞爆：幹嘛啦

看何妤玟寫真「金鐘演員手插口袋上下動」！她全程目擊羞爆：幹嘛啦

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

38日男組「韓國極樂團」瘋狂約砲韓妹！裸女床照PO網炫耀　遭炎上

38日男組「韓國極樂團」瘋狂約砲韓妹！裸女床照PO網炫耀　遭炎上

王心凌開唱「超大咖前男友來了」！　無預警現身小巨蛋

王心凌開唱「超大咖前男友來了」！　無預警現身小巨蛋

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

陳小春「斷崖式衰老」照瘋傳！　臉上爬一條條皺紋…網驚：像77歲

汪建民明告別式「8年女友突刪光社群」！傳曾幫他處理債務　遭債主找上門

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

新娘遭毒閨蜜假哭出賣「當過AV女優」！　超婊1句話讓新郎當場綠爆

看何妤玟寫真「金鐘演員手插口袋上下動」！她全程目擊羞爆：幹嘛啦

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

梁文音

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 具俊曄IG遭盜後「現身同框小S」　1舉動網驚：姐夫知道妳不洗頭嗎
  2. 第59屆廣播金鐘獎「完整得獎名單」曝光
  3. 王心凌唱一半「告五人來了」！　一現身直接「朝台下掃射」
  4. 蕭敬騰預告明日婚禮！喜曬「甜蜜環抱愛妻照」：最chill新郎新娘
  5. 曹寶兒婚禮今登場！　「閃婚被傳懷孕」公司火速發聲了
  6. 梁文音花1.5個月「體脂26 ⭢19」　深V炸出超猛胸肌線...暴瘦畫面曝
  7. 走鐘獎入場要收費了！　呱吉曝苦衷「不可能成為常態」公佈票價
  8. 唐綺陽狂瘦15公斤奪廣播金鐘　評審志祺七七揭她勝博恩主因
  9. 「U:NUS」團長高胥崴參戰男男戀綜！　8成員「身高180⭡」一排全帥哥
  10. 周曉涵「解放比基尼」火辣曲線全看光　遭潑水濕身尖叫引網暴動

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366