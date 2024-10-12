梁文音花1.5個月「體脂26 ⭢19」　深V炸出超猛胸肌線...暴瘦畫面曝

記者蔡琛儀／台北報導

梁文音出道16年，今（12日）首度在台北國際會議中心開唱，原本身材就結實的她，透過少吃碳水化合物搭配有氧運動，1個半月內讓體脂肪從26掉到19，今晚開唱時她穿上一身紫色紡紗長裙，胸前的深V露出驚人的「胸肌線」；不過梁文音唱到〈分手後不要做朋友〉時，忍不住哽咽落淚，「遇見這張專輯，才意識到分開是很痛的，希望大家可以誠實的面對自己，好就好、不好就不好，謝謝大家和我一起完成。」

▲梁文音露出驚人的「胸肌線」。（圖／環球提供）

演唱會以通勤、一個人的房間、夢境、KTV、戶外和演唱會6大空間轉移，刻畫情歌與日常的緊密連結。開場時，梁文音以〈寂寞之光〉和〈最幸福的事〉詮釋通勤空間屬於自己的小確幸，畫面一轉，來到1個人房間的空間，梁文音一連演唱〈情人知己〉、〈初戀〉與新歌〈慢一點〉。

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她也特別準備「部落情歌大賽」橋段，透過串場VCR展現小時候「情歌」與父母的關係，重現爸爸帶著她去部落唱投幣式卡拉OK的場景，更和嘉賓Ponay接力演唱，但她熱舞時，身上的甲片不慎噴飛，Ponay笑虧：「不要刺到我就好。」兩人對唱〈無言的結局〉時，一下貼身勾腿性感合舞，一下上演你追我跑的戲碼，笑翻全場，梁文音說，前陣子因颱風，Ponay光是從台東上來彩排就很艱辛，Ponay嘴甜表示：「為了妳，走路上來也可以。」

▲梁文音與好友Ponay合唱。（圖／環球提供）

敬業的她，演唱會結束後還繼續「加班」舉辦會後簽名會，並堅持簽到最後一刻，梁文音搞笑放話：「會簽到熄燈被趕出去為止。」