認可原子少年2選手潛力　韓團NCHIVE：「希望能在韓國再見」

記者葉文正／台北報導

《原少A2》海外男團交流賽圓滿落幕，日、韓、菲、泰四國皆帶來相當精彩的表演，令全場為之瘋狂，作為東家的少年們也遇強則強，拿出最好的表現炸裂舞台，絲毫不遜於海外四團，獲得海外團們一致的認可，日本團D.O.L.在節目上表示：「原子少年2是很國際化的節目，集結了很多有才華的人，非常推薦大家都來看。」

▲粉絲遍布全球，擁有破億神曲《GENTO》的SB19。（圖／踢帕娛樂）

D.O.L.為原子少年2的舞台帶來經典的JPOP風格歌曲，還在表演中藏了小巧思，六位成員特地為了本次舞台，準備了閃著「I love 原子少年」的LED眼鏡，還將眼鏡拋下舞台與觀眾互動，嗨爆全場。D.O.L.對於本次受邀來台交流非常開心，希望日後不止他們能再被邀來台灣，希望也能看到少年們到日本上節目。

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▲日、韓、菲、泰四國男團跨海來台參加《原少A2》節目錄製（圖源：踢帕娛樂）。（圖／踢帕娛樂）

韓團NCHIVE帶來了青春活潑的歌曲，還用中文秀了一段《想見你》，讓少年們與台下觀眾相當驚喜，大讚NCHIVE的中文很標準；而NCHIVE團員們看完少年們的表演後，則認為少年們潛力無窮，期待未來能在韓國與少年們相見。除了來錄製節目，NCHIVE也把握來台當晚的空檔，由Alex、鄭彫秦、Vin三位少年帶領他們體驗台灣夜市，NCHIVE全員胃口大開，一個晚上嘗試了小籠包、烤玉米、牛肉麵、臭豆腐等，對台灣美食讚不絕口，非常享受。

菲律賓男團SB19則是帶來紅遍全球的破億神曲《GENTO》，現場演出氣場強大，超穩實力炸裂全場，相當精彩。對於能受邀來到原子少年2的舞台，SB19表示非常開心，謙虛的說這對他們來說也是一個非常好的機會，希望他們帶來的表演可以給大家很好的印象，還提到菲律賓目前比較少有這種選秀類型的節目，這次來參加原子少年2之後，非常希望日後菲律賓也能擁有越來越多這種節目，為菲律賓偶像文化提供平台和機會。

本次泰國團PERSES於舞台帶來的T-POP歌曲《BODYGUARD》，是他們於《原少A2》錄影日隔天才會於官方YouTube上架的全新單曲，PERSES本次特地將新歌帶來台灣，搶先於新歌發行日前全球首跳，獻給《原少A2》的舞台，少年們知道後都非常興奮，新歌上架後紛紛於個人頁面轉發分享，展現本次海外交流賽與PERSES建立的好感情。

除了轉發分享之外，少年們也和PERSES一起進行了新歌的舞蹈Challenge，除了少年們，在原子少年2擔任暖心學長的VERA蔡朕以及孟維也代表VERA和PERSES一起進行舞蹈挑戰，cover了彼此的新歌《BODYGUARD》和《Find No End》，VERA的官方社群於PERSES新歌發布後上傳了兩團的cover影片，力挺海外新朋友發新歌，而PERSES官方也於發布後迅速掛名共同協作，顯見本次交流的順利。PERSES五位成員表示，第一次演出全新單曲，上台前相當緊張，甚至在前一天彩排收工後，回到飯店又繼續練了一小時的舞，對本次新歌首跳相當重視。