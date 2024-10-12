ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

認可原子少年2選手潛力　韓團NCHIVE：「希望能在韓國再見」

記者葉文正／台北報導

《原少A2》海外男團交流賽圓滿落幕，日、韓、菲、泰四國皆帶來相當精彩的表演，令全場為之瘋狂，作為東家的少年們也遇強則強，拿出最好的表現炸裂舞台，絲毫不遜於海外四團，獲得海外團們一致的認可，日本團D.O.L.在節目上表示：「原子少年2是很國際化的節目，集結了很多有才華的人，非常推薦大家都來看。」

▲粉絲遍布全球，擁有破億神曲《GENTO》的SB19。（圖／踢帕娛樂）

▲粉絲遍布全球，擁有破億神曲《GENTO》的SB19。（圖／踢帕娛樂）

D.O.L.為原子少年2的舞台帶來經典的JPOP風格歌曲，還在表演中藏了小巧思，六位成員特地為了本次舞台，準備了閃著「I love 原子少年」的LED眼鏡，還將眼鏡拋下舞台與觀眾互動，嗨爆全場。D.O.L.對於本次受邀來台交流非常開心，希望日後不止他們能再被邀來台灣，希望也能看到少年們到日本上節目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲粉絲遍布全球，擁有破億神曲《GENTO》的SB19。（圖／踢帕娛樂）

▲日、韓、菲、泰四國男團跨海來台參加《原少A2》節目錄製（圖源：踢帕娛樂）。（圖／踢帕娛樂）

韓團NCHIVE帶來了青春活潑的歌曲，還用中文秀了一段《想見你》，讓少年們與台下觀眾相當驚喜，大讚NCHIVE的中文很標準；而NCHIVE團員們看完少年們的表演後，則認為少年們潛力無窮，期待未來能在韓國與少年們相見。除了來錄製節目，NCHIVE也把握來台當晚的空檔，由Alex、鄭彫秦、Vin三位少年帶領他們體驗台灣夜市，NCHIVE全員胃口大開，一個晚上嘗試了小籠包、烤玉米、牛肉麵、臭豆腐等，對台灣美食讚不絕口，非常享受。

菲律賓男團SB19則是帶來紅遍全球的破億神曲《GENTO》，現場演出氣場強大，超穩實力炸裂全場，相當精彩。對於能受邀來到原子少年2的舞台，SB19表示非常開心，謙虛的說這對他們來說也是一個非常好的機會，希望他們帶來的表演可以給大家很好的印象，還提到菲律賓目前比較少有這種選秀類型的節目，這次來參加原子少年2之後，非常希望日後菲律賓也能擁有越來越多這種節目，為菲律賓偶像文化提供平台和機會。

本次泰國團PERSES於舞台帶來的T-POP歌曲《BODYGUARD》，是他們於《原少A2》錄影日隔天才會於官方YouTube上架的全新單曲，PERSES本次特地將新歌帶來台灣，搶先於新歌發行日前全球首跳，獻給《原少A2》的舞台，少年們知道後都非常興奮，新歌上架後紛紛於個人頁面轉發分享，展現本次海外交流賽與PERSES建立的好感情。

除了轉發分享之外，少年們也和PERSES一起進行了新歌的舞蹈Challenge，除了少年們，在原子少年2擔任暖心學長的VERA蔡朕以及孟維也代表VERA和PERSES一起進行舞蹈挑戰，cover了彼此的新歌《BODYGUARD》和《Find No End》，VERA的官方社群於PERSES新歌發布後上傳了兩團的cover影片，力挺海外新朋友發新歌，而PERSES官方也於發布後迅速掛名共同協作，顯見本次交流的順利。PERSES五位成員表示，第一次演出全新單曲，上台前相當緊張，甚至在前一天彩排收工後，回到飯店又繼續練了一小時的舞，對本次新歌首跳相當重視。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

推薦閱讀

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

陳小春「斷崖式衰老」照瘋傳！　臉上爬一條條皺紋…網驚：像77歲

陳小春「斷崖式衰老」照瘋傳！　臉上爬一條條皺紋…網驚：像77歲

汪建民明告別式「8年女友突刪光社群」！傳曾幫他處理債務　遭債主找上門

汪建民明告別式「8年女友突刪光社群」！傳曾幫他處理債務　遭債主找上門

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

新娘遭毒閨蜜假哭出賣「當過AV女優」！　超婊1句話讓新郎當場綠爆

新娘遭毒閨蜜假哭出賣「當過AV女優」！　超婊1句話讓新郎當場綠爆

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

看何妤玟寫真「金鐘演員手插口袋上下動」！她全程目擊羞爆：幹嘛啦

看何妤玟寫真「金鐘演員手插口袋上下動」！她全程目擊羞爆：幹嘛啦

38日男組「韓國極樂團」瘋狂約砲韓妹！裸女床照PO網炫耀　遭炎上

38日男組「韓國極樂團」瘋狂約砲韓妹！裸女床照PO網炫耀　遭炎上

蔡依林歐洲放飛！　「性感美背＋逆天鉛筆腿」萬人看呆：誰這麼辣

蔡依林歐洲放飛！　「性感美背＋逆天鉛筆腿」萬人看呆：誰這麼辣

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

陳小春「斷崖式衰老」照瘋傳！　臉上爬一條條皺紋…網驚：像77歲

汪建民明告別式「8年女友突刪光社群」！傳曾幫他處理債務　遭債主找上門

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

新娘遭毒閨蜜假哭出賣「當過AV女優」！　超婊1句話讓新郎當場綠爆

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

看何妤玟寫真「金鐘演員手插口袋上下動」！她全程目擊羞爆：幹嘛啦

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

原子少年２

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 走鐘獎入場要收費了！　呱吉曝苦衷「不可能成為常態」公佈票價
  2. 唐綺陽狂瘦15公斤奪廣播金鐘　評審志祺七七揭她勝博恩主因
  3. 「U:NUS」團長高胥崴參戰男男戀綜！　8成員「身高180⭡」一排全帥哥
  4. 周曉涵「解放比基尼」火辣曲線全看光　遭潑水濕身尖叫引網暴動
  5. 快訊／唐綺陽PODCAST節目《唐陽雞酒屋》奪廣播金鐘獎
  6. 席琳狄翁奧運復出被爆「是預錄」非現場演唱！　專家：一聽就知道
  7. 《還珠格格》上串流！林心如：特別期待容嬤嬤扎針　「真的很經典」
  8. 黃曉明女友「從小不在學校上廁所」：很粗魯　午餐吃錶花蛋糕自認做作
  9. 直擊／王心凌四度攻蛋「上身鏤空＋下身透視」　美腿白到反光超驚人
  10. 小楊哥掉了850萬粉絲！　網看前後對比驚呼「還有一億多韭菜」

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366