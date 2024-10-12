尹馨《孔雀魚》兒子被霸凌淚訴：媽媽有臭味　口罩放玉蘭花除臭

記者蕭采薇／台北報導

尹馨在《孔雀魚》中為了生計從事命案現場清潔工作，孩子葉詠恆卻在學校遭到霸凌，當尹馨詢問被欺負的原因，葉詠恆表示同學歧視尹馨的清潔工作，並嘲笑她身上很臭。劇中清潔公司老闆張自強教導尹馨，將玉蘭花放在口罩裡減輕臭味，她也在拍攝時親身試驗直誇：「真的有用！」

▲《孔雀魚》尹馨兒子因為尹馨身上的臭味被排擠。（圖／公視台語台、華視提供）

現實生活中尹馨對氣味十分敏感，最害怕小時候男生上完體育課的汗臭味，因此她很小的時候開始就蒐集香水，隨著心情使用不同香味十分撫慰心靈，她也贈送兩歲的小姪女髮香噴霧當生日禮物，希望她可以香香的。

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▲《孔雀魚》尹馨口罩放玉蘭花除臭。（圖／公視台語台、華視提供）

《孔雀魚》除了探討底層社會的生活情景，也呈現不同層面的死亡。尹馨在清掃時遇到死者的爸爸，對方十分不解孩子為何愛打電動，最終一個人孤獨地在房間過世。尹馨聞言表示，自己整理遺物時發現許多書，可見死者也是個愛看書的人。幾句話化解了死者爸爸的心結，捲起袖子幫忙整理房間。

▲《孔雀魚》安心亞向藍葦華描述被跟蹤的過程。（圖／公視台語台、華視提供）

個性活潑開朗的安心亞對劇中「孤獨死」的議題十分有感，自曝與一群朋友相約一起養老，演了這部戲之後也讓她更珍惜還留在身邊的朋友。若到人生最後一刻，安心亞最想謝謝宇宙讓她體驗了豐富的生活，也要感謝辛苦的身體幫她完成了好多想做的事。《孔雀魚》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻首播。