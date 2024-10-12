ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

尹馨《孔雀魚》兒子被霸凌淚訴：媽媽有臭味　口罩放玉蘭花除臭

記者蕭采薇／台北報導

尹馨在《孔雀魚》中為了生計從事命案現場清潔工作，孩子葉詠恆卻在學校遭到霸凌，當尹馨詢問被欺負的原因，葉詠恆表示同學歧視尹馨的清潔工作，並嘲笑她身上很臭。劇中清潔公司老闆張自強教導尹馨，將玉蘭花放在口罩裡減輕臭味，她也在拍攝時親身試驗直誇：「真的有用！」

▲《孔雀魚》尹馨、安心亞、藍葦華。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《孔雀魚》尹馨兒子因為尹馨身上的臭味被排擠。（圖／公視台語台、華視提供）

現實生活中尹馨對氣味十分敏感，最害怕小時候男生上完體育課的汗臭味，因此她很小的時候開始就蒐集香水，隨著心情使用不同香味十分撫慰心靈，她也贈送兩歲的小姪女髮香噴霧當生日禮物，希望她可以香香的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《孔雀魚》尹馨、安心亞、藍葦華。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《孔雀魚》尹馨口罩放玉蘭花除臭。（圖／公視台語台、華視提供）

《孔雀魚》除了探討底層社會的生活情景，也呈現不同層面的死亡。尹馨在清掃時遇到死者的爸爸，對方十分不解孩子為何愛打電動，最終一個人孤獨地在房間過世。尹馨聞言表示，自己整理遺物時發現許多書，可見死者也是個愛看書的人。幾句話化解了死者爸爸的心結，捲起袖子幫忙整理房間。

▲《孔雀魚》尹馨、安心亞、藍葦華。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《孔雀魚》安心亞向藍葦華描述被跟蹤的過程。（圖／公視台語台、華視提供）

個性活潑開朗的安心亞對劇中「孤獨死」的議題十分有感，自曝與一群朋友相約一起養老，演了這部戲之後也讓她更珍惜還留在身邊的朋友。若到人生最後一刻，安心亞最想謝謝宇宙讓她體驗了豐富的生活，也要感謝辛苦的身體幫她完成了好多想做的事。《孔雀魚》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻首播。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

推薦閱讀

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

陳小春「斷崖式衰老」照瘋傳！　臉上爬一條條皺紋…網驚：像77歲

陳小春「斷崖式衰老」照瘋傳！　臉上爬一條條皺紋…網驚：像77歲

汪建民明告別式「8年女友突刪光社群」！傳曾幫他處理債務　遭債主找上門

汪建民明告別式「8年女友突刪光社群」！傳曾幫他處理債務　遭債主找上門

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

新娘遭毒閨蜜假哭出賣「當過AV女優」！　超婊1句話讓新郎當場綠爆

新娘遭毒閨蜜假哭出賣「當過AV女優」！　超婊1句話讓新郎當場綠爆

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

38日男組「韓國極樂團」瘋狂約砲韓妹！裸女床照PO網炫耀　遭炎上

38日男組「韓國極樂團」瘋狂約砲韓妹！裸女床照PO網炫耀　遭炎上

看何妤玟寫真「金鐘演員手插口袋上下動」！她全程目擊羞爆：幹嘛啦

看何妤玟寫真「金鐘演員手插口袋上下動」！她全程目擊羞爆：幹嘛啦

蔡依林歐洲放飛！　「性感美背＋逆天鉛筆腿」萬人看呆：誰這麼辣

蔡依林歐洲放飛！　「性感美背＋逆天鉛筆腿」萬人看呆：誰這麼辣

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

陳小春「斷崖式衰老」照瘋傳！　臉上爬一條條皺紋…網驚：像77歲

汪建民明告別式「8年女友突刪光社群」！傳曾幫他處理債務　遭債主找上門

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

新娘遭毒閨蜜假哭出賣「當過AV女優」！　超婊1句話讓新郎當場綠爆

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

38日男組「韓國極樂團」瘋狂約砲韓妹！裸女床照PO網炫耀　遭炎上

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

尹馨, 熱帶魚, 安心亞

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王心凌開唱「超大咖前男友來了」！　無預警現身小巨蛋
  2. 去年金鐘得獎上台結婚！廣播夫妻檔「今年第一獎又中了」
  3. 金曲歌王遭控酒後性侵獲不起訴！　939字怒控：什麼阿貓阿狗都來踹一腳
  4. 登山女神曾格爾不甩婚外情爭議！　完攀「世界14頂峰」史上最年輕
  5. 敖犬拿出鑽戒補求婚！　「未婚妻當場淚崩」浪漫現場曝光
  6. 陸跨性別女星離婚18年復婚！「背後關鍵是婆婆」網讚：超開明
  7. 「理想混蛋」壓軸演出廣播金鐘　獻出新曲許願湊滿三金
  8. 尹馨《孔雀魚》兒子被霸凌淚訴：媽媽有臭味　口罩放玉蘭花除臭
  9. 羅文裕宣布新身份！　竟被操到失眠「緊急喝雞精補氣」　
  10. 蔡明亮罵林書宇：沒看過體液嗎？　「女星遭噴滿臉」19年內幕曝光

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366