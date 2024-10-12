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雙女星Tiny與愛妃化身學生妹　18禁內容月收曝光　賺到國外去

記者葉文正／台北報導

2024 AGA成人動漫展10月12日、13日在台北南港展覽館盛大登場，「老司機專屬短影音平台NightCo」也派出旗下兩大AV女優與女模經紀人Tiny與愛妃Cosplay超夯動漫《鹿乃子乃子乃子虎視眈眈》中兩大角色在現場與近距離粉絲互動，甚至推出「鹿乃子與車馬芽的課後淫曲」限量寫真，滿足老司機們對學生制服的無限遐想。

▲愛妃、胎尼為成人動漫展cosplay。（圖／NightCo提供）

▲愛妃(右)、胎尼為成人動漫展cosplay。（圖／NightCo提供）

NightCo成立至今僅短短4個月，已經吸引了超過上百位性感辣妹加入NightCo成為創作者，男會員數更是高速增長，漲幅高達150%，NightCo創辦人DK表示: 「預計年底NightCo將進軍國際市場，讓全世界的老司機們見識台灣女孩的火辣。」

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▲愛妃、胎尼為成人動漫展cosplay。（圖／NightCo提供）

▲胎尼對妝感相當認真。（圖／NightCo提供）

Tiny和愛妃是NightCo旗下最大的AV與女模經紀人，不僅自己喜歡拍18禁影片，更擁有近百位性感火辣女孩的經紀約，號稱成人界王牌經紀人，這回NightCo將觸角伸展至國際舞台，如何打得過日本AV，愛妃說:「雖然日本成人產業成熟，但是NightCo是像Tictok短影音形式，一個晚上就能看遍上百甚至上千女孩的不同演出，也因此更考驗台灣創作者的表現力。」Tiny則認為「臺灣女孩子更金貴也更會包裝自己，因此以自媒體表現上，我們的質感更好。」

▲愛妃、胎尼為成人動漫展cosplay。（圖／NightCo提供）

▲愛妃、胎尼秀性感尻肉。（圖／NightCo提供）

由於自媒體發達，願意投入性感產業的女孩越來越多，NightCo創辦人DK表示:「目前每個月至少有25位辣妹加入，年齡層多在18-35之間不等，受歡迎的創作者甚至一個月可以拿到30萬台幣的獎賞分紅，會計劃進軍國際，就是希望讓台灣創作者不僅賺國內的錢，更是賺到國外去，當然也歡迎外國辣妹一起加入。」不過Tiny提醒:「不管是網黃還是AV女優，要拿捏好尺度和分寸，不能賺快錢去騙粉絲。」

AGA成人動漫展上，胎尼和愛妃難得化身動漫人物，胎尼說:「粉絲很少要求我Cosplay，但學生服和OL裝是被指名裝扮最多的，礙於現場尺度不能太露，但是只要註冊NightCo會員並追蹤我和NightCo的IG，就可以購買限量的《鹿乃子與車馬芽的課後淫曲》寫真，我只能說裡面照片絕對會讓老司機凍每條。」愛妃不忘趁機招募，喊話說:「不僅是粉絲歡迎來玩，如果對成人產業有興趣的女孩們也可以來看看。」

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Tiny, 愛妃, NightCo

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