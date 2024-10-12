38日男組「韓國極樂團」瘋狂約砲韓妹！裸女床照PO網炫耀　遭炎上

記者田暐瑋／綜合報導

日本近日出現一群名為「スタナン一家（史塔那一家）」的把妹團，共有38人參與，發起「遠征韓國」活動，到韓國把妹搭訕，甚至還公開多張偷拍韓國妹的性愛照，引發譁然。

▲日男組極樂團約砲韓國妹。（圖／翻攝自X）



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據日本《NEWSポストセブン》報導，「スタナン一家」被揭露涉嫌在韓進行不當行為，包括偷拍與偷錄音，引起日韓兩國媒體與網友的強烈關注。該團體9月底發起「遠征韓國」活動，聲稱是要到韓國吃喝玩樂，但其實是要搭訕韓國妹，並在網路上公開和韓女開房間的私密照，甚至連女生全裸的照片都被外洩，戲謔稱韓國女生很好約，引發韓網怒火。

▲日男組極樂團約砲韓國妹。（圖／翻攝自X）



此行為迅速引起南韓媒體關注，這些照片都是未經女生同意便進行錄影，嚴重侵犯隱私權，這把火也燒回日本，團員遭到撻伐發現事情鬧大後，3日在社群平台X發布了一段謝罪影片，並宣布將進行「無限期自我約束行動」，暫停所有活動與新會員的招募，並承認侵害了女性的隱私、違背了道德倫理，並對此向所有受影響的韓國人表達了歉意，希望能夠以此平息公眾的憤怒。

▲日男發現鬧大後緊急道歉。（圖／翻攝自X）