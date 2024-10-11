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黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星黃聖依現年41歲，過去因主演周星馳電影《功夫》而聲名大噪，2015年她被發現參加傳媒CEO楊子父親的喪禮，還披麻戴孝，才爆出兩人早在2007年已秘密結婚。近日，兩人驚喜登上婚變綜藝節目《再見愛人4》，在預告片中，黃聖依直言「已經想離婚3年」，楊子也坦承「我們的婚姻看似成功，實則一地雞毛」。

▲黃聖依與楊子登上婚變節目《再見愛人4》。（圖／翻攝自微博）

▲黃聖依認了婚姻出問題。（圖／翻攝自微博）

黃聖依與楊子結婚至今17年，育有兩個兒子，表面上看似「老夫老妻」的幸福婚姻，卻因參加這類婚姻問題節目而讓外界感到震驚。在預告中，黃聖依透露自己在這段婚姻中感覺像是被困在楊子設計的思想世界裡，宛如生活在「楚門的世界」，聽不到自己的聲音。而楊子則承認，外界看來他們的婚姻或許成功，但實際上卻充滿了矛盾和難題。

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▲黃聖依與楊子登上婚變節目《再見愛人4》。（圖／翻攝自微博）

▲黃聖依與楊子登上婚變節目《再見愛人4》。（圖／翻攝自微博）

節目片段中還有一幕，黃聖依指控楊子「套路」她，楊子則惱羞成怒，甚至威脅「不錄了」，隨即黃聖依情緒崩潰，當場落淚離開，場面十分僵硬。這對夫妻的婚姻問題引發網友廣泛討論，有人懷疑他們婚姻亮紅燈，也有網友質疑這是為了增加流量的「劇本演出」。

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